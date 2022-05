Luigi e Alex, è accaduto per la prima volta ad Amici: per loro sono arrivati…

L’allievo di Amici riceve un regalo speciale: l’associazione italiana scrive al programma

Oggi la produzione di Amici ha organizzato delle sorprese ad Alex e Luigi. Ma a differenza dei suoi compagni quella ricevuta da quest’ultimo è stata la più particolare. Per la prima volta un’associazione italiana ha scritto al programma di Maria De Filippi per poter inviare un regalo ad uno degli allievi. In particolare a contattare il programma è stata AGD (Coordinamento tra associazioni di aiuto a Bambini e Giovani con Diabete) che è rimasta colpita dalla storia di Luigi che ha il diabete. Maria De Filippi ha convocato Luigi in una sala e qui gli ha fatto trovare una scatola dove dentro c’era Lino, l’orsacchiotto simbolo dell’associazione. Poi Strangis ha parlato direttamente con un membro del coordinamento.

“Non so come ringraziarvi, per me è un gesto molto grande. E’ giusto che la gente sappia. Lino sarà il mio compagno per sempre”

ha detto l’allievo con la voce rotta dall’emozione.

Sorpresa inaspettata per Alex: arriva il suo migliore amico

Per quanto riguarda invece la sorpresa organizzata ad Alex il cantante è stato convocato in studio per fare delle prove. Ad un certo punto mentre stava cantando si è stoppata la musica ed una voce ha iniziato a leggere una lettera. Si tratta del migliore amico di Alex che ha ripercorso con lui tutta la loro amicizia, dalle scuole fino alla distanza vissuta prima a Cambridge, dove Alex era andato a vivere, e poi con Amici. Niente però è riuscito a separare i due ragazzi che ad oggi si vogliono ancora bene come il primo giorno. Seppur nella sua introversione Alex è riuscito a dire qualche parola. In particolare il cantante si è mostrato felice ed ha aggiunto:

“E’ da tanto che non vedevo qualcuno fuori da qua. Qui per me è una seconda casa, quindi vedere degli amici qui è stranissimo”.

Pace fatta tra Alex e Luigi: i due allievi tornati come ai vecchi tempi

Dopo la lunga battuta d’arresto che il rapporto tra Alex e Luigi ha vissuto finalmente tra i due ragazzi è tornato il sereno. Il merito è di Maria De Filippi che li ha messi alle strette, faccia a faccia, e li ha fatti parlare. Per la prima volta oggi i due allievi di Amici sono apparsi complici come in passato. Tanto che prima Alex ha organizzato uno scherzo a Luigi tentando di chiuderlo in camera e più tardi la stessa cosa ha fatto Luigi al compagno. Infine i due, alleandosi, hanno organizzato uno scherzo a Michele mettendogli lo smalto sulle unghie mentre il ballerino stava dormendo.