Amici, Alex e Luigi messi alle strette da Maria De Filippi: “Facciamo chiarezza”

Maria De Filippi mette faccia a faccia i due allievi: “Gli incontri nella vita sono rari”

Il momento tanto atteso e desiderato dai fan di Amici si è finalmente avverato: Alex e Luigi hanno fatto ufficialmente pace! Se ciò è avvenuto il merito è di Maria De Filippi che ha messo, nel corso della puntata del daytime di Amici di oggi, i due allievi faccia a faccia in una stanza da soli.

“Mi piacerebbe se voi faceste chiarezza, anche a costo di non mandare in onda nulla se non volete”

ha detto la conduttrice. Quest’ultima ha spiegato che è un peccato buttare via i mesi belli vissuti insieme. Anche perché, come ha ricordato Maria, proprio Luigi e Alex erano due tra gli allievi ad aver legato di più l’uno con l’altro. “Gli incontri nella vita sono abbastanza rari e a volte va conservato il buono, se c’è stato, chiariamolo” ha aggiunto la De Filippi. L’impresa della conduttrice è riuscita: i due hanno deposto l’ascia di guerra.

Alex e Luigi sputano il rospo con la conduttrice: pregi e difetti di ciascuno

Inizialmente l’incontro organizzato da Maria De Filippi, che ha fatto una gaffe clamorosa, si è rivelato piuttosto imbarazzante. Anche perché se c’è un aspetto su cui Luigi e Alex sono simili è la loro timidezza, riservatezza e l’essere introversi. Alla fine è toccato alla conduttrice di Amici rompere il ghiaccio, facendo domande all’uno e all’altro per portarli a dirsi in faccia cose mai dette. Così sono emersi anche i difetti che l’uno vede nell’altro. In particolare Luigi ha detto:

“Alex a volte è troppo testardo e poco ragionevole. A volte è bene essere meno scontrosi e ragionare di più”.

Mentre, secondo Alex, sono probabilmente più i pregi visto che non è riuscito a trovare un difetto nel compagno.

Cos’è successo tra i due allievi di Amici? Alex ammette: “Non so come siamo arrivati ad oggi”

Infine Maria De Filippi ha cercato di capire cosa sia successo durante il percorso, perlopiù al Serale, tanto da indurre i due ad allontanarsi bruscamente. Alex ha risposto:

“Non so dirti nemmeno io cos’è successo. Non so come siamo finiti oggi a sorriderci di nuovo né come siamo finiti a non calcolarci”.

Secondo la conduttrice, ma anche secondo Luigi, il problema è che il loro carattere li porta a chiudersi anziché a chiarire subito eventuali incomprensioni. Maria si è anche detta dispiaciuta se per colpa della gara e della divisione a squadre del Serale la trasmissione abbia portato i due ragazzi a non parlarsi più.