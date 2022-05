Lulù Selassié, insulti dai fan a Enrica Bonaccorti: “Lavoravo” lei si difende

Enrica Bonaccorti insultata dai fan della principessa si sfoga: “Libertà di espressione è un lusso”

Giorni fa la popolare opinionista ha rivelato da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 di essere stata purtroppo insultata pesantemente sui social da diversi fan di Lulù Selassié, i quali sono arrivati addirittura a darle della razzista solo per aver espresso una sua opinione. Il settimanale Nuovo l’ha quindi contattata per fare chiarezza su tutta questa incresciosa faccenda. E quest’ultima, con la sua proverbiale schiettezza, ha confermato quanto detto giorni fa in Tv, asserendo di essere molto dispiaciuta:

“Oggi la libertà di espressione è diventata un lusso! Vengo invitata in Tv per esprimere la mia opinione e quindi stavo facendo il mio lavoro…”

Lulù Selassié attaccata dopo gli insulti dei suoi fan all’opinionista, che si difende: “Non si può dire niente”

Enrica Bonaccorti, sempre in questa intervista rilasciata al magazine Nuovo, ha poi dichiarato di esserci rimasta assai male per essere stata attaccata così duramente dai fan della principessa etiope, il cui ex è stato ospite al Maurizio Costanzo Show, solo perchè ha espresso un punto di vista diverso dal loro:

“Mi sembra ormai che non si possa più avere un parere senza essere attaccati da coloro che ne hanno uno diverso…E con che termini poi!”

Successivamente l’opinionista delle trasmissioni di Barbara d’Urso e Federica Panicucci ha sottolineato di aver sempre espresso la sua opinione sugli argomenti più svariati con estrema educazione: “Io sono onesta con il pubblico…”

L’opinionista non lo nasconde: “La civiltà deve essere un valore imprescindibile”

Il giornalista del settimanale diretto da Riccardo Signoretti ha poi chiesto ad Enrica Bonaccorti cosa si potrebbe fare per evitare simili spiacevoli episodi. E l’opinionista dei programmi di Barbara d’Urso e Federica Panicucci, con la sua proverbiale schiettezza, ha dichiarato di credere che gli animi vadano senza ombra di dubbio calmati perchè così si esagera e basta: “La civiltà deve essere un valore imprescindibile…” Quest’ultima ha poi rivelato che non bisogna abbassare la testa di fronte a simili episodi perchè se no questo fenomeno non finirà mai: “Non possiamo accettare sfoghi persino maneschi come la zuffa tra Mughini e Vittorio Sgarbi…”