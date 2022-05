Manuel Bortuzzo e la rottura con Lulù Selassiè: “Tornato a vivere la mia vita”

Maurizio Costanzo Show: l’ospite torna a parlare della rottura con Lulù Selassiè

Stanotte è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del talk show condotto da Maurizio Costanzo. E tra gli ospiti c’era anche Manuel Bortuzzo in compagnia del suo grande amico Aldo Montano. Ovviamente il popolare conduttore non ha potuto esimersi dal chiedergli di parlare della recente rottura con la principessa etiope: “Che fine ha fatto quella ragazza che frequentavi?” E quest’ultimo, con la sua proverbiale schiettezza che l’ha sempre contraddistinto, ha subito risposto che entrambi sono tornati a vivere la propria vita senza troppi problemi: “L’ho lasciata…Lei fa la sua vita ed io faccio la mia…”

Manuel Bortuzzo non lo nasconde: “Gli amori vanno e vengono”

L’ospite del Maurizio Costanzo Show, sempre parlando della sua recente rottura con Lulù Selassié, ha poi voluto dire di credere che alla fine gli amori vanno e vengono, soprattutto alla sua età: “A vent’anni gli amori vanno e vengono…” E il pubblico a teatro ha applaudito calorosamente il ragazzo in segno di approvazione facendo infuriare il popolo del web. Difatti sono stati tanti su twitter ad aver puntato il dito contro quest’ultimo, reo di essersi dimostrato fin troppo poco sensibile nei confronti della sua ex fidanzata. Ma non è finita qua perchè proprio sul finire della puntata l’ex gieffino, il quale è finito al cento del gossip, ha fatto la classica passerella insieme ad Aldo Montano. E il conduttore ha colto la palla al balzo per lanciare una nuova frecciatina alla giovane principessa etiope: “Le sarebbe piaciuto alla ragazza fare la passerella…E invece c’è Aldo…”

Maurizio Costanzo sull’amicizia tra Aldo Montano e il ragazzo svela: “Grazie a voi il GF Vip ha avuto una marcia in più”

Il conduttore del Maurizio Costanzo Show ha anche voluto esprimere una sua opinione sull’amicizia nata nella casa più spiata dagli italiani tra Manuel Bortuzzo e il popolare schermidore. Ed in questa circostanza non ha fatto mistero di credere che proprio grazie a questo loro bellissimo rapporto il reality show condotto da Alfonso Signorini abbia avuto una marcia in più:

“È nata un’amicizia con un grande atleta che è Aldo Montano. Mi è parso che il reality avesse una marcia in più, un sentimento in più che era quello tra voi due…”

Un’amicizia che è continuata anche una volta finita la versione vip del padre di tutti i reality show.