Lulù Selassiè assolve Manuel Bortuzzo: “Non sono arrabbiata, lui non ha colpe”

Lulù Selassié perdona il suo ex fidanzato: l’amaro sfogo su instagram

Nelle scorse ore la popolare principessa etiope ha voluto fare una lunga diretta su instagram per scambiare quattro chiacchiere con i suoi innumerevoli follower. In questa circostanza un po’ tutti le hanno chiesto come stesse dopo la fine della sua bella storia d’amore con Manuel Bortuzzo. E quest’ultima ha subito voluto fare un’importante precisazione. Cosa ha detto? Di non avere niente nei suoi confronti, aggiungendo di credere che lui non abbia assolutamente colpe:

“Manuel non ha colpe, per questo non sono arrabbiata con lui, non ce l’ho con lui…”

La ragazza ha poi rivelato che se ce l’avesse avuta con lui non avrebbe avuto problemi a dirlo, anzi.

Manuel Bortuzzo, la sua ex fidanzata viene allo scoperto: “Gli voglio ancora molto bene”

Successivamente Lulù Selassié, sempre in questa diretta fatta su instagram, ha anche rivelato di voler ancora molto bene al suo ex fidanzato, cogliendo la palla al balzo per augurargli di passare il suo compleanno nei migliori dei modi:

“Davvero non ce l’ho con Manuel. Gli voglio molto bene e spero che sia felice nel giorno del suo compleanno…”

La principessa, che è ormai al centro del gossip da diversi giorni per via di tutta quatta faccenda, ha poi voluto ringraziare i suoi tanti fan per l’enorme affetto ricevuto in questo periodo complicato della sua vita:

“In questi giorni, data la sofferenza che sto vivendo, vedere tutti i vostri messaggi, tutti i tweet a cui metto like, mi fa stare meglio…Mi avete aiutato tanto…”

Lulù sta soffrendo e non lo nasconde: “Fatico a dormire”

La giovane ex fidanzata di Manuel Bortuzzo ha poi concluso questa diretta non nascondendo il fatto di star soffrendo davvero molto in questo periodo, tanto da riuscire a dormire con grande fatica:

“Sto vivendo un momento particolare, non dormo tanto. Però non preoccupatevi, non è che sto morendo, ma sono molto triste…”

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha quindi voluto ringraziare nuovamente i suoi tanti fan perchè il loro sostegno la sta aiutando tanto ad andare avanti con la sua vita.