Lulù Selassiè ripensa ancora a Manuel Bortuzzo: il gesto non passa inosservato

Manuel Bortuzzo e quel gesto social della sua ex fidanzata: fan commossi

Ormai è da lunedì che non si fa altro che parlare della rottura tra il ragazzo e Lulù Selassié. Il motivo della fine della loro storia? Pare che le incompatibilità caratteriali abbiano allontanato i due piccioncini. Tuttavia la giovane principessa continua a pensare al suo ex fidanzato. Difatti molti hanno notato alcuni suoi like ad alcuni post pubblicati su twitter in cui i vari fan hanno parlato molto bene della loro storia d’amore appena finita. E questo gesto ha commosso molto i suoi tanti follower perchè hanno capito che sta soffrendo molto per la rottura (e anche per il modo in cui è avvenuta).

Lulù Selassiè poco ha gradito l’ospitata dell’attore ieri a Pomeriggio 5: il suo gesto non lascia dubbi

Ieri pomeriggio da Barbara d’Urso c’era anche Alex Belli. La conduttrice non ha potuto esimersi dal chiedergli una sua opinione sulla rottura tra la principessa etiope e Manuel Bortuzzo. E quest’ultimo ha fatto alcune rivelazioni che evidentemente poco sono piaciute alla ragazza, la quale ha preso un’importante decisione. Cosa ha fatto? La giovane principessa, la quale è ormai finita al centro del gossip da giorni, ha dapprima cancellato un post su instagram in cui si faceva riferimento allo shooting fatto proprio nello studio dell’attore giorni fa, e successivamente ha anche tolto una storia in evidenza sempre in riferimento a questo famoso servizio fotografico.

Clarissa Selassiè contro Alex Belli? “Purtroppo tanta gente parla a vanvera”

Molti utenti hanno anche notato che poche ore dopo l’ospitata di Alex Belli a Pomeriggio 5 la sorella di Lulù Selassié ha scritto un curioso post su twitter:

“Delle volte vedo tanta gente parlare a vanvera, un tempo mi arrabbiavo adesso rido, perché l’idiozia e l’ignoranza mi fanno sorridere…”

Inutile dire che molti hanno pensato subito ad una frecciata velenosa scagliata contro proprio l’attore, che ieri ha parlato della rottura tra sua sorella e il giovane ex concorrente del Grande Fratello Vip. Avranno avuto la giusta intuizione? Chissà, intanto si segnala che invece Jessica non ha proferito parola su tutta questa faccenda preferendo quindi restarne fuori. Romperà presto il silenzio anche lei? Oppure continuerà a non intromettersi?