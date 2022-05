Manuel Bortuzzo e la sua ex sempre più intimi: è vero il ritorno di fiamma?

Novità per l’ex gieffino: il weekend trascorso con Federica Pizzi scatena il gossip

Continua ad essere al centro dell’attenzione Manuel Bortuzzo che, dopo la fine del Grande Fratello Vip, ha visto naufragare la storia d’amore con Lulù Selassiè e ha lanciato il film sulla sua vita, Rinascere. Considerato un esempio per il suo quotidiano approccio positivo, il nuotatore è costantemente al centro delle pagine di cronaca rosa per le sue vicissitudini sentimentali, che hanno appassionato il pubblico di Canale5 ai tempi del reality condotto da Alfonso Signorini e continuano ad essere seguite dai numerosissimi fans del ragazzo. Sulle pagine del settimanale Chi è stato lanciato un nuovo gossip sul 22enne. Pare infatti che abbia trascorso il weekend con l’ex Federica Pizzi e non solo per guardare insieme l’anteprima del film sulla sua vita, i due ragazzi infatti sono andati insieme a un concerto. Segno che starebbero diventando sempre più intimi. Le voci sul presunto ritorno di fiamma si fanno sempre più insistenti, condite da nuovi dettagli.



Manuel Bortuzzo e l’ex Federica Pizzi: quale concerto hanno visto insieme

“Il nuotatore e la sua ex Federica Pizzi sono sempre più vicini” si legge sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini che ha fornito nuovi dettagli sulla coppia, svelando che ha trascorso il fine settimana insieme. Il 22enne e la sua ex fidanzata sono stati infatti visti partecipare insieme al concerto di Rkomi. Una frequentazione che si fa sempre più stretta, anche se l’ufficialità sul ritorno di fiamma non è ancora arrivata dai diretti interessati. Al momento il gieffino e l’ex hanno ripreso a seguirsi sui social, scambiandosi continui like, mentre la storia d’amore con Lulù Selassiè sembra essere ormai un capitolo chiuso a tre mandate, anche in base quanto confessato dal ragazzo a Verissimo.

Federica Pizzi apre le porte di casa all’ex fidanzato: come hanno passato lo scorso fine settimana

L’intesa tra Manuel Bortuzzo e l’ex è rifiorita in queste settimane, dopo la fine della storia con Lulù Selassiè. Oltre al concerto di Rkomi, la coppia infatti ha trascorso diverso tempo in casa di lei, in particolare nella sala cinema dove il nuotatore viveva. A premiare il nuotatore sono stati anche gli ascolti della pellicola sulla sua vita che ha incollato al teleschermo più di 3 milioni di spettatori. Arriverà presto la notizia ufficiale del ritorno di fiamma tra il gieffino e l’ex? È il caso di dire: se son rose fioriranno.