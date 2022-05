Verissimo, Manuel Bortuzzo smentisce Lulù Selassié: “Lei sapeva già tutto”

Manuel Bortuzzo viene allo scoperto dopo la fine della sua storia con l’ex: “Non è come ha detto lei”

E’ iniziata da poco una nuova puntata di Verissimo. E subito dopo i saluti di rito al pubblico a casa Silvia Toffanin ha chiamato in studio il giovane ex concorrente del Grande Fratello Vip, il quale dopo tante chiacchiere (spesso anche a sproposito) ha detto la sua verità sulla fine della storia con Lulù Selassié. In questa occasione la conduttrice gli ha fatto presente che lei ha detto di essere venuta a conoscenza della rottura tramite l’Ansa: “E’ vero?” Quest’ultimo ha subito smentito, asserendo di averle spiegato i problemi già molto prima, anche se purtroppo non avrebbe voluto sentire:

“Non è vero che l’ho lasciata con un comunicato stampa…Non mi sveglio la mattina e la lascio con un comunicato…Assolutamente no…Gliel’ho detto tante volte che le cose non andavano bene…”

L’ospite ha poi rivelato di non capire come possa fingere tuttora che le cose andassero bene.

Verissimo, l’ospite fa un chiarimento su Lulù Selassié: “Ho capito che non era la ragazza adatta a me”

Silvia Toffanin ha poi chiesto a Manuel Bortuzzo qual è stato il motivo che gli ha fatto prendere la decisione di lasciare la principessa etiope. E il giovane ragazzo, che è finito al centro delle polemiche ormai da qualche settimana a questa parte, ha subito risposto di aver capito una una volta finito il Grande Fratello Vip che non ci sarebbe potuto essere futuro tra loro:

“Ho capito che non era la ragazza adatta a me…Io ho sempre cercato di andarle incontro, mentre lei proprio zero…Da parte sua non c’era rispetto…Mi è crollato il mondo addosso…”

Il ragazzo non ha poi fatto mistero che per dedicarsi interamente a lei è anche arrivato a mettere da parte amici e parenti: “Sapevo che aveva mille cose da risolvere…E quindi mi sono dedicato a lei per farle raggiungere una serenità, che non arrivava…”

Franco Bortuzzo, il figlio lo difende a spada tratta: “Ha sempre rispettato la nostra privacy”

La conduttrice di Verissimo ha poi fatto leggere a Manuel Bortuzzo alcune dichiarazioni al vetriolo fatte da Lulù Selassié al magazine Chi in cui non ha certo speso parole al miele nei suoi confronti. Il ragazzo l’ha quindi subito difeso:

“Non è assolutamente così…La mia famiglia mi è sempre stata dietro, ma non è mai stata invadente…Mio padre ha sempre rispettato la nostra privacy…”

Silvia Toffanin ha poi voluto fargli sapere che la sua ex ne ha avute anche per i suoi amici, accusandoli di avergli fatto il lavaggio del cervello. Il ragazzo ha però smentito anche questa volta: “Non li ha neppure mai conosciuti…Loro sono felici se mi vedono felice…”