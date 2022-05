Manuel Bortuzzo, perché è finita con Lulù? Il padre Franco svela tutta la verità

“Tra Manuel e Lulù è finita perché sono di due mondi diversi”: le parole di Franco Bortuzzo non lasciano dubbi

Quando si è giovani è normale sbagliare in amore: si crede di essere incredibilmente innamorati di qualcuno salvo poi rendersi conto che di quella persona si conosce solamente la minima parte, e neanche poi così bene. Alla fine, dopo un’esperienza televisiva così totalizzante come quella del GF Vip, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè si sono lasciati, e a rompere il silenzio sulla fine di questa relazione ci ha pensato il papà di lui in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv: “Tra lui e lei è finita perché sono di due mondi diversi”.

Rinascere, film tv su Manuel Bortuzzo: il papà svela retroscena drammatici

Ma non solo di gossip vive lo sportivo nonché ex concorrente del reality show (che ha reagito malissimo alle ultime parole dell’ex), dato che il suo obiettivo sono le Paralimpiadi e, un giorno, tornare a camminare con le proprie gambe. Proprio stasera su Rai1 andrà in onda il film tv Rinascere, che parla proprio della sua vita, e a interpretarlo sarà l’attore Giancarlo Commare per la regia di Umberto Marino. Nei panni di Franco Bortuzzo ci sarà un attore molto amato della fiction Rai ovvero Alessio Boni e proprio a lui Franco ha raccontato retroscena drammatici riguardanti la vicenda di suo figlio Manuel: “Sono stato malissimo” quando ha visto il filmato in cui gli sparavano, e “ho dato di stomaco più volte”.

Il padre Franco e il suo racconto doloroso: “Ho detto io a lui che aveva perso l’uso delle gambe”

Ci sono momenti nella vita di un padre che non si vorrebbero mai vivere e che non si augura neanche al peggior nemico. Franco Bortuzzo è riuscito addirittura a dire a suo figlio che aveva perso l’uso delle gambe. Volevo dirglielo lui, per primo, e non i medici. Ha anche usato parole davvero incredibili, che farebbero tremare d’orgoglio ogni figlio, ovvero gli ha detto che avrebbe fatto tutto ciò che era in suo potere per ricollegare le gambe al resto del corpo. E non avrà speranza fino a quando non ci sarà riuscito e il figlio è veramente intenzionato a tornare a camminare un giorno non troppo lontano nel tempo.