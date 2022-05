Manuela Arcuri si sposa! Matrimonio da favola in arrivo, le indiscrezioni

In arrivo delle nozze da sogno per la showgirl: scelta la località per celebrare l’evento

Finalmente Manuela Arcuri ha preso la decisione più importante della sua vita, presto si unirà in matrimonio al compagno attuale Giovanni Di Francesco. La famosa e bravissima artista lo ha rivelato parlando nel corso di una intervista al settimanale Chi. Al giornale diretto da Alfonso Signorini l’attrice ha svelato anche dei curiosi dettagli riguardo al grande evento, che si terrà il prossimo 22 luglio al Castello Odescalchi sul lago di Bracciano, lo stesso che ha ospitato il sì di Tom Cruise e Katie Holmes e quello di Eros Ramazzotti con Michelle Hunziker, altri matrimoni da favola.

Non c’è stato alcun principe azzurro ad aiutarmi ma sono stata fortuna: ho ottenuto quello che volevo e sono finalmente felice. l vestito che indosserò in chiesa sarà tradizionale, bianco, poi farò cambio. Sono entrambi abiti importanti

ha rivelato l’attrice alla rivista settimanale.

Manuela Arcuri senza freni: “Bello che gli italiani mi vedano ancora come amante”

La bellissima showgirl originaria di Anagni è stata una grande icona sexy italiana tra la fine degli anni ’90 e i primi 2000. Dal piccolo schermo al cinema, passando per calendari mozzafiato, tutti desideravano Manuela Arcuri, nell’immaginario collettivo italiano l’amante per eccellenza. Un’etichetta che Manuelona non ha mai snobbato, anzi, parlando alla rivista Chi ha confermato che la sua volontà è proprio quella di avere ancora questo ruolo: “Se mi vedessero come la moglie vorrebbe dire che è arrivato il momento di attaccare il cappello. E’ bello che nell’immaginario collettivo mi vedano ancora come l’amante” – ha confessato la splendida attrice – .

Il matrimonio da favola di Manuela Arcuri: “Ecco il segreto del mio amore”

Già nei mesi scorsi la Arcuri aveva lasciato pensare ad un ipotetico matrimonio che adesso sta per diventare realtà. Molto presto infatti l’attrice coronerà il proprio sogno d’amore con il suo Giovanni. Una storia nella quale regna l’equilibrio più totale e proprio grazie a questo è proseguito negli anni: “Tra noi abbiamo fiducia, siamo nati come amici e c’è sempre quella complicità che ci porta a divertirci, a fare tante cose belle insieme. E non mancano mai gli spazi” – ha confessato Manuela parlando in una intervista al settimanale Chi – .