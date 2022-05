Marco Liorni, grande novità per Reazione a catena: “Ritornerà in studio…”

Grande novità per la nuova edizione di Reazione a catena: “Tornerà il pubblico in studio”

Da lunedì 6 giugno tornerà in onda uno dei programmi più amati dal pubblico italiano: Reazione a catena condotto da Marco Liorni. Il quiz show di Rai1 sulle parole e sui giochi di parole va in onda da tantissime edizioni, sempre con un grande successo di critica e di pubblico, soprattutto da quando il timone l’ha preso Marco Liorni, uno dei volti di punta della rete pubblica. Per l’edizione 2022, che finirà il 30 ottobre, c’è una grande novità, come ha svelato lui stesso al settimanale Nuovo Tv: “Il ritorno in studio del pubblico dopo due estati in cui ci siamo sentiti soli”. Da qualche tempo si sta tornando piano piano alla normalità.

Marco Liorni e la sua vita privata: lui e sua moglie vivranno Napoli come due fidanzatini

Durante i fine settimana, quando non sarà impegnato con le registrazioni di Reazione a catena, che accompagnerà i telespettatori dal 6 giugno al 30 ottobre, Marco Liorni e la moglie si vivranno la città di Napoli come due fidanzatini, considerando che ora le loro figlie sono grandi. Potranno trascorrere un po’ di tempo insieme all’ombra dei monumenti naturali e non della bella città e si potranno godere un amore che dura ormai da tantissimi anni. Loro due si amano come il primo giorno, ma è bene ritrovare la complicità e le piccole cose che li rendono felici.

Reazione a catena e Italia Sì: continua il successo di Marco Liorni

Insomma, sembra continuare il successo di Marco Liorni come volto di Rai1: non solo Reazione a catena è il quiz più visto dell’estate, con picchi di share davvero incredibili, ma anche il suo Italia Sì, che sta andando verso la chiusura, partito anni fa con ascolti tiepidi, è diventato un competitor degno a tutti gli effetti. La Rai, dato il successo del quiz estivo, ha deciso di prolungarlo e di questo è molto felice Marco Liorni: “Sono davvero fiero di questo riconoscimento”. Sarà un’estate davvero intensa, per lui, considerando poi che già dal 17 settembre sarà impegnato i fine settimana con Italia Sì.