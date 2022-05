Marco Maccarini ferisce Pamela, Carmen Di Pietro perde le staffe: “Buffone”

Isola dei Famosi, il naufrago commette una leggerezza: Pamela Petrarolo ferita

Anche oggi è andata in onda una nuova puntata del daytime del reality show. Ed in questa circostanza Marco Maccarini ha fatto scoppiare il caos. Cos’è successo? In pratica il naufrago si è inventato una sorta di zampirone per tenere alla larga i fastidiosissimi mosquitos. Peccato che abbia commesso una leggerezza non avvisando gli altri di non toccarlo perchè incandescente. E infatti la naufraga, dopo aver toccato lo zampirone, si è fatta molto male alla mano, tanto da arrivare a piangere dal dolore:

“Ma cos’è? E’ una trappola? Volevi farmi fuori? Ma potevi dirmi che era ardente…Piango dal dolore…”

Carmen Di Pietro va su tutte le furie contro il naufrago: “Sei solo un buffone”

Questo episodio ha scatenato una furibonda lite tra la mamma di Alessandro Iannoni e Marco Maccarini. Difatti la naufraga ha puntato il dito contro quest’ultimo, reo di creare invenzioni che non sono mai servite a niente. E anche in confessionale ha confermato quanto detto al diretto interessato:

“A me il suo modo non piace per niente…E’ un rosicone, un buffone…Ha preso L’Isola dei Famosi per un palcoscenico teatrale…”

Lo scontro tra loro è andato poi avanti in maniera assolutamente serrata. Difatti il naufrago, che giorni fa è stato criticato da Estefania, ha rispedito al mittente tali accuse, chiedendo la cortesia alla showgirl di non intromettersi in cose che non la riguardano: “Smettila, basta! Si è fatta male Pamela…Nominami così la smettiamo…” L’uomo si è poi sfogato amaramente in confessionale, non facendo mistero di aver sempre notato un atteggiamento di Carmen molto poco carino nei suoi confronti: “Mi ha sempre massacrato…”

Marco Maccarini nell’occhio del ciclone: tutti i naufraghi contro di lui

Sempre nella puntata di oggi del daytime ‘lo spirito dell’Isola’ ha chiesto al naufrago di giudicare la buona volontà dei vari concorrenti nel sistemare la spiaggia. Coloro che verranno giudicati positivamente avranno una bella ricompensa. Una volta finita la sfida l’uomo ha premiato Nicolas Vaporidis e Pamela Petrarolo facendo andare su tutte le furie gli altri naufraghi dell’Isola dei Famosi, tra i quali Edoardo Tavassi e Carmen Di Pietro. Difatti i due hanno affrontato duramente il loro compagno d’avventura, mettendolo spalle al muro: “La tua decisione non ha senso!” Ed è scoppiato nuovamente il caos a Cayo Cochinos.