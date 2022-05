Isola, Estefania Bernal nel mirino di Marco Maccarini: “Mi ha massacrato”

Marco Maccarini attacca duramente la giovane naufraga: l’affondo in diretta

Poco fa Ilary Blasi ha rivelato ai telespettatori de L’Isola dei Famosi che la scorsa notte il nuovo naufrago ha fatto arrabbiare tutti i concorrenti perchè si è alzato e ha iniziato a fare la legna per metterla sul fuoco, visto che si stava per spegnere. L’uomo non ha nascosto di aver forse sbagliato ad agire in quel modo, aggiungendo però che poco ha gradito il modo in cui è stato attaccato da Estefania Bernal:

“Lei mi ha infastidito di più…E insisteva…E’ stata massacrante, però quando arriva il confronto si tira indietro…”

Estefania Bernal rigetta al mittente le accuse: “E’ la seconda sciocchezza che fai in pochi giorni”

Successivamente ha preso la parola la concorrente dell’Isola dei Famosi. E in questa circostanza ha rivelato che questa sarebbe stata la seconda sciocchezza commessa da Marco Maccarini in questi pochissimi giorni passati a Cayo Cochinos:

“E’ la seconda sciocchezza che commette…L’altro giorno stavo per cucinare il riso e lui mettendo una pietra in mezzo enorme ha quasi spento il fuoco…Adesso questa…”

La naufraga argentina, che stasera si è confrontata con Roger Balduino, ha comunque rivelato di aver apprezzato lo sforzo del nuovo concorrente, consigliandogli però di non prendere iniziative senza prima consultare il gruppo.

Isola dei Famosi, Marco Maccarini provoca la naufraga: “Perchè non ci provi tu a controllare il fuoco?”

Ha poi ripreso la parola il naufrago, che ha subito voluto mettere alle strette Estefania Bernal. Difatti l’uomo ha chiesto alla modella argentina il motivo per cui non controlla il fuoco di notte, visto che si lamenta tanto. E quest’ultima ha subito dichiarato che anche se dovesse spengersi, il giorno dopo sarebbe facilissimo riaccenderlo. Per tale ragione la sua azione della scorsa notte sarebbe stata del tutto inutile: “Nonostante tutto ho comunque apprezzato questa sua voglia di fare…” Ad attaccare il nuovo concorrente ci si è messa anche Carmen Di Pietro, che non ha certo speso parole al miele nei suoi confronti: “Un quarto d’ora a tagliare la legna…Hai svegliato tutti i naufraghi…Dai su…” Il concorrente ha promesso che non lo farà mai più, onde evitare di discutere.