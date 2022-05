“Travolta da una valanga”, Maria Chiara Giannetta scossa prima di Don Matteo

Maria Chiara Giannetta racconta il successo prima della fiction: “Sono stata travolta da una valanga”

Questa sera torna l’appuntamento con Don Matteo, fiction campione di ascolti che eccezionalmente andrà in onda due volte in settimana dopo aver ceduto il testimone lo scorsi giovedì all’Eurovision Song Contest. Nel corso di una intervista a Manintown l’attrice ha parlato del recente periodo di successo, che l’ha vista approdare sul piccolo schermo con la serie Blanca lo scorso autunno, ruolo che le ha poi garantito un posto da co-conduttrice al Festival di Sanremo direttamente su invito di Amadeus. Nel corso dell’intervista l’attrice pugliese che in Don Matteo veste i panni del capitano dei carabinieri Anna Olivieri ha raccontato i mesi scorsi all’insegna del successo:

Personalmente è arrivato tutto insieme, come una valanga, mi ha proprio stupito il modo consequenziale con cui si sono succeduti gli eventi e la loro velocità

il racconto dell’artista.

L’attrice parla di un grande desiderio: “Ecco che ruolo mi piacerebbe interpretare”

Dopo l’ondata di successo recente, Maria Chiara Giannetta non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi. L’attrice e protagonista di Don Matteo ha esternato parlando in una intervista a Manintown le sue sensazioni e i desideri futuri, a partire da un ruolo che le piacerebbe interpretare dopo aver smaltito gli impegni attuali: “Personalmente vorrei interpretare un personaggio negativo. Quello che voglio dire è che di solito le donne sono cattive oppure stronze”. E chissà che la Giannetta non venga presto accontentata, prossimamente la rivedremo ancora una volta in Buongiorno mamma su Canale Cinque, dove reciterà ancora una volta al fianco di Raoul Bova.

Maria Chiara Giannetta alle prese con vari ribaltoni: cosa accadrà nella popolare serie?

Intanto, desideri a parte, da stasera la Giannetta tornerà con il capitano Oliveri direttamente su Rai Uno. Mentre continuano a circolare gossip sul suo conto, l’attrice nelle nuove puntate sarà alle prese con l’intricata storia con il personaggi del PM Nardi in Don Matteo. Nel frattempo tornerà a farsi sotto un pretendente, che proverà a rubare il cuore della capitana. Sono attesi tanti ribaltoni e colpi di scena finali in queste battute finali della tredicesima stagione.