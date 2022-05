Maria De Filippi telefona a Domenica In Show (e Vincenzo De Lucia cade!)

La telefonata in diretta di Maria De Filippi (quella vera?) nella puntata serale di Domenica In

Non si aspettava certamente di ricevere una telefonata dall’amica e collega di Canale5 Mara Venier nell’appuntamento speciale del suo programma domenicale, andato in onda oggi, 27 maggio, eccezionalmente di venerdì. Dopo l’imitazione di Vincenzo De Lucia, arrivato in studio con Stefano De Martino, è squillato il telefono e Mara ha sentito una voce a lei cara… tuttavia, non fidandosi, ha chiesto più volte: “Sei quella vera?”. Alla fine Maria è riuscita a convincerla di NON essere Vincenzo De Lucia da dietro le quinte. “Ho visto l’intervista di Renzo Arbore poco fa… avete fatto una cosa bellissima, venuta dal profondo del cuore” le ha detto Maria. Sentendo ciò, Mara ha commentato: “Ora che mi hai detto questo, sono certa che sei davvero tu”.

“Ha fatto tanto bene a Renzo Arbore quello che avete fatto”, le parole di Maria De Filippi

“Avete fatto un’intervista bellissima e sono certa che abbia fatto tanto bene a lui quest’ospitata da te” ha detto la conduttrice di Canale5 al telefono a Domenica In Show.

Sono davvero io, hai capito?

ha poi chiesto Maria, scoppiando un po’ a ridere. E Mara Venier (reduce dall’intervista ad Alessia Marcuzzi) ha confermato, tra gli applausi del pubblico presente in studio: “Si, so che sei davvero tu”. La telefonata è durata poco: dopo questa frase, infatti, la Venier ha salutato la De Filippi, ringraziandola ovviamente per la sorpresa. Mentre scriviamo, in realtà non abbiamo la conferma che fosse effettivamente Maria De Filippi: chissà se più tardi, a sorpresa, Vincenzo De Lucia rivelerà di essere stato lui a fare la telefonata!

Vincenzo De Lucia e Stefano De Martino cadono dalla bici fuori onda a Domenica In Show

Clamoroso colpo di scena prima della telefonata di Maria: Vincenzo De Lucia e Stefano De Martino, uscendo dallo studio in bici, sono caduti appena arrivati dietro le quinte. La scena non si è vista ma in studio c’è stata un po’ di distrazione, non a caso Mara è sembrata confusa, non capendo cosa dovesse fare. “Che sta succedendo? Mi dite cosa devo fare? Non è bello questo fermo televisivo… Deve entrare Il Volo?” ha chiesto. Ecco, quindi, arrivare di corsa Stefano che, piegandosi in due dalle risate, ha detto: “Il volo lo abbiamo fatto io e Vincenzo dietro le quinte!”. Inevitabili, quindi, anche le risate di Mara che ha commentato: “Ecco, avevo capito che era successo qualcosa!”.