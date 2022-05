“Calci in cu** da Mara Venier”, Alessia Marcuzzi spiazza a Domenica In Show

Scritto da Emanuele Fiocca , il Maggio 27, 2022 , in Domenica In

Alessia Marcuzzi senza freni: “Mara Venier voleva darmi due calci in cu**!”

Ha affiancato la conduttrice di Domenica In nel corso della prima parte della serata speciale andata in onda oggi, venerdì 27 maggio 2022, su Rai1 Alessia Marcuzzi che, facendo una lunga chiacchierata con l’amica, si è raccontata. Nel corso dell’intervista Alessia ha parlato, tra le altre cose, proprio del rapporto che la lega a Mara, raccontando un curiosissimo aneddoto: “Mi avevano offerto un programma che non volevo fare. Mara mi ha detto che se non lo avessi fatto, mi avrebbe dato due calci in cu**…”. Sentendo il suo racconto, il pubblico presente in studio è ovviamente scoppiato a ridere.

E’ vero, le ho detto che se avesse detto no anche a quel programma, che era davvero molto carino, sarei andata a casa e l’avrei presa a calci in cu**

ha confermato, tra le risate, la Venier.

“Allontanarmi dalla televisione mi ha fatto bene”, la confessione di Alessia Marcuzzi

Ai microfoni di Domenica In Show l’ex volto di Canale5 ha poi parlato anche della sua scelta di allontanarsi dal piccolo schermo, a proposito della quale ha ammesso: “Mi ha fatto bene […] Sono una donna fortunata, posso permettermelo”. Mara Venier ha quindi ricordato che ha sempre lavorato, senza fermarsi mai, prima di arrivare all’inaspettata decisione di fermarsi. “Per farla venire qui stasera ho dovuto insistere” ha rivelato inoltre. Inevitabili, subito dopo, alcuni ricordi della loro esperienza insieme a L’isola dei famosi: “Ero una tua opinionista” ha ricordato Mara, non nascondendo che le dirette duravano ben cinque ore ed erano letteralmente interminabili.

“Me fa magnà…”, Alessia Marcuzzi e la rivelazione su Mara Venier

Prima della fine dell’intervista, Alessia Marcuzzi a Domenica In Show ci ha tenuto a precisare che la sua amicizia con Mara Venier è davvero autentica, rivelando: “Lei mi fa magnà in continuazione. Quando mi invita a cena non c’è mai un semplice pesce al forno con le patate perchè cucina sempre o l’amatriciana o la cacio e pepe o la lasagna”.

Dopo la Marcuzzi è stata la volta di Renzo Arbore, per la cui ospitata Mara si è detta molto emozionata oggi a La vita in diretta dove, durante il collegamento, ha raccontato anche un episodio del passato dicendosi terrorizzata…