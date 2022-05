Maria Laura De Vitis delusa da Alessandro. Carmen la attacca: “Calcolatrice!”

La pupa si difende nella nuova puntata: “Non penso di essere stata invadente”

Maria Laura De Vitis è rimasta delusa da Alessandro Iannoni nella nuova puntata del reality show di Canale 5 basato sulla sopravvivenza, precisamente per il fatto che le ha detto di non fidarsi di lei. Ad attaccare la naufraga ci ha pensato la madre del 20enne: “Per me sei una calcolatrice, anche lui ha studiato i tuoi comportamenti”. La pupa si è difesa:

“Non penso di essere stata invadente con lui, l’ho lasciato molto libero, non ti ero mai così tanto addosso, facevi quello che volevi. Non mi sento di aver mancato di rispetto”.

Alessandro Iannoni non si fida di Maria Laura: “Ho dei dubbi che non me li toglie nessuno”

Carmen Di Pietro dopo aver accettato di far dormire il figlio e Maria Laura De Vitis in un monolocale tutto per loro ha fatto sapere di essersi pentita di questa scelta, dato che l’ha ribadito questa sera: “Era stupendo tutto, non è andata a finire come volevo, mi hanno scaraventato.Vedevo questi due entrare in questa capanna in cuor mio dicevo forse ho sbagliato”. La showgirl quando la conduttrice le ha chiesto per quale motivo accusa la naufraga di essere una calcolatrice ha affermato: “Un pochino si, me li vedo abbracciati senza rispetto nei miei riguardi e mi dice questa sera ci abbracceremo ancora di più, te lo potevi risparmiare, un pochino di rispetto in più lo avrei voluto”. E’ intervenuto il figlio dopo aver appreso che la pupa è rimasta delusa da lui:

“A me dispiace sentire queste parole, non deve pensare queste cose, è una bravissima ragazza è troverà il ragazzo giusto. Devo analizzare il mio caso, quei dubbi che avevo inizialmente mi rimangono, ha avuto tempo per studiare il personaggio mamma e figlio, ho dei dubbi che non me li toglie nessuno dalla testa“.

Vladimir Luxuria difende l’ex di Paolo Brosio: “Esiste anche il colpo di fulmine”

L’ex fidanzata di Paolo Brosio si è sfogata ammettendo il suo errore: “Non nego di esserci rimasta male e di essermi creata un castello in aria, troppo grande per le aspettative, tutto troppo forse perchè sentivo di avere poco tempo per una persona che mi poteva piacere, mi ha ferita. Ci tenevo, ho esagerato”. La risposta del naufrago che stasera è stato in difficoltà è stata: “Sin dall’inizio avevo un altro dubbio quello del tuo zero interesse nei miei confronti, un secondo fine”. Ad attaccare la naufraga è stata Guendalina Tavassi: “Come può dire una cosa del genere, si mette a piangere, hai fatto tutto di fretta perchè non volevi uscire dal programma, lui ha sempre detto la stessa cosa dall’inizio fino alla fine”. Vladimir Luxuria si è schierata dalla parte della pupa: