Maria Laura De Vitis e Edoardo vincono La pupa e il secchione: classifica finale

Scritto da Alessio Cimino , il Maggio 4, 2022 , in Personaggi Tv

Maria Laura De Vitis e il suo secchione Edoardo Baietti vincono lo show di Barbara d’Urso

E’ appena terminata l’ultima puntata de La pupa e il secchione. E allo scontro finale sono andati Emy e Alessandro contro l’ex di Paolo Brosio e il suo secchione. Dopo una prova di cultura davvero molto combattuta a trionfare è stata proprio quest’ultima coppia, che si è portata a casa il montepremi di 20.000 euro. Ovviamente la soddisfazione per la ragazza è stata tanta perchè mai avrebbe pensato di tornare a casa con la vittoria in pugno. In base a diverse indiscrezione pare inoltre che quest’ultima approderà presto a L’Isola dei Famosi.

La pupa e il secchione ultima puntata: ecco qual è la classifica finale

Come detto precedentemente a vincere questa edizione del reality show condotto da Barbara d’Urso è stata la coppia composta da Maria Laura De Vitis e Edoardo Baietti, che hanno battuto Emy e Alessandro. Ma qual è la classifica finale? Al terzo posto si è piazzata la coppia composta da Francesco Chiofalo e Valentina, quarta piazza invece per Gianmarco Onestini e Mila Suarez, che ha litigato pesantemente con Soleil Sorge durante questa puntata per un brutto voto che ha pregiudicato inesorabilmente il suo percorso. Al quinto posto sono arrivati invece Denis e Annaclara, mentre chiudono questa classifica Elena Morali e Aristide, i quali sono praticamente usciti ad inizio puntata.

Barbara d’Urso ringrazia tutti: “E’ stata un’esperienza magnifica”

La popolare conduttrice de La pupa e il secchione a fine puntata subito dopo aver eletto la coppia vincitrice di questa edizione ha colto l’occasione per ringraziare tutto il pubblico a casa per gli ascolti ottenuti in queste 8 puntate:

“Grazie a tutti per essere stati con me in queste 8 puntate…Grazie anche a tutti i ragazzi che hanno partecipato…”

Successivamente ha anche voluto ringraziare affettuosamente la giuria composta da Soleil Sorge, Federico Fashion Style e Antonella Elia per aver svolto il loro ruolo nei migliori dei modi. Alla fine la d’Urso ha poi voluto ricordare a tutti che domani ci sarà ovviamente una nuova puntata di Pomeriggio 5: “Col cuoreeeee…” E chissà se in studio ci saranno anche i due vincitori di questa edizione del reality show di Italia 1.