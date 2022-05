Mila Suarez si sfoga: “Una cosa vergognosa! Mai utilizzato il mio passato”

L’opinionista attaccata da una pupa: “Non sai fare nulla come giudice”

C’è stata parecchia tensione durante la finalissima del reality show condotto da Barbara d’Urso su Italia Uno, ma soprattutto Soleil Sorge si è scontrata con una coppia in gara che non ha accettato il suo zero come voto. Mila Suarez dopo l’eliminazione è stata una furia contro l’opinionista, dato che le ha detto: “E’ una cosa vergognosa! Sono orgogliosa del mio passato, non l’ho mai utilizzato anzi. Non sai fare nulla come giudice. Di sicuro gli altri sono falsi come te, ti stanno facendo l’applauso, io non lo farò mai”.

Gianmarco Onestini su tutte le furie con Soleil Sorge: “Sei solo una gran maleducata”

Gianmarco Onestini e la sua compagna di gioco nell’ultima puntata de La Pupa e il Secchione Show non hanno reagito per niente bene quando sono stati eliminati, soprattutto per il fatto che Soleil Sorge ha giudicato da zero una loro esibizione. Il 25enne ha fatto questa domanda all’opinionista che l’ha fatto sbottare: “Se non ci fossimo esibiti che voto avresti dato?”, che ha risposto: “Sei un secchione fai la matematica, vai a casa il gioco è finito”. Il secchione si è arrabbiato: “Non sai neanche rispondere, questo già denota che non potresti essere una secchiona, il tuo zero è stato estremamente vergognoso, sei solo una gran maleducata, e continui a dare zero perchè è solo quello che sai fare”. A scagliarsi contro l’influencer italo-americana è stata anche Mila Suarez: “E’ stata molto arrogante. Sei grande solo a parlare e basta, non sai fare niente, solo approfittare della gente per fare gossip. Non ho mai voluto parlare del mio passato, è stato Gianmarco. Anche tu hai avuto la stessa storia più o meno uguale alla mia”.

Antonella Elia interviene in difesa di Mila Suarez: “Sta dicendo delle cose profonde”

E’ intervenuta poi Antonella Elia schierandosi dalla parte della modella nata in Marocco: “Sta dicendo delle cose umane, profonde e di vita”, venendo ripresa dall’altra opinionista: “Senza senso. Ma di cosa stai parlando?”. La fidanzata di Pietro Delle Piane ha rimproverato l’influencer italo-americana: “Non dovevi dargli zero. Sei arrogante e si vede in questi momenti, non si da zero a delle persone che fanno una gara”, che si è giustificata: “Io do zero perchè sono un giudice, tu non dovevi dare dieci, perchè loro non rappresentano un percorso da pupa e secchione, quindi semmai stai sbagliando tu”.