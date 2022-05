Maria Teresa Ruta provata a Oggi è un altro giorno: “Ho lividi nel cuore”

Scritto da Liliana Morreale , il Maggio 30, 2022 , in Personaggi Tv

Oggi è un altro giorno, la conduttrice torna a parlare della tentata violenza: “Lividi nel cuore”

Nella puntata di oggi del suo talk Serena Bortone ha avuto ospiti la conduttrice e sua figlia che hanno concesso una lunga intervista raccontando il loro rapporto ma anche i loro progetti privati e professionali. E raccontandosi nel programma di Rai1, Maria Teresa Ruta è tornata a parlare del tentativo di violenza subìto quando aveva 19 anni, trauma che ancora adesso si porta dentro:

“Non sono riusciti a togliermi i jeans perché molto stretti ma la sensazione del pavimento freddo. Alla fine restano i lividi nel cuore perché quelli da fuori passano.”

La showgirl poi ha aggiunto che il primo a cui ha raccontato questa tragica vicenda è stato Amadeo Goria, che ha definito un uomo buono e comprensivo.

Maria Teresa Ruta confessa a Serena Bortone: “L’aggressione non l’ho raccontata subito”

La showgirl, durante il suo racconto sull’aggressione subìta, ha lasciato la conduttrice di Oggi è un altro giorno senza parole. Ha spiegato che si trovava a Roma per Ferragosto ed erano circa le due del pomeriggio, è stata inseguita da due ragazzi che volevano derubarla e che l’hanno spinta in un androne. Tuttavia, le sue urla ed il fatto che non ci fosse nessuno hanno spinto gli aggressori ad essere più feroci tanto che l’hanno minacciata: “Smettila che se fai così noi poi ci divertiamo.” Ci sono voluti anni prima che la Ruta ne parlasse con qualcuno ed il primo è stato appunto il padre dei suoi figli.

“Non l’avevo mai raccontato per non dare un dispiacere ai miei genitori”

ha ammesso la conduttrice.

La conduttrice parla del rapporto con la figlia Guenda: “L’adolescenza è stata complicata”

Infine, Maria Teresa Ruta, che di recente ha attaccato Carmen Di Pietro, ha concluso la sua chiacchierata nel talk di Serena Bortone raccontando il rapporto con la figlia Guenda. Oggi la ragazza ha 33 anni ed il rapporto con la madre è ottimo, ma durante l’adolescenza i rapporti non erano idilliaci. La conduttrice ha ammesso: “L’età dell’adolescenza è complicata da gestire per le mamme, soprattutto con una figlia talentuosa che vuole affermare la sua forza.”