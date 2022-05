Carmen Di Pietro nel mirino di Maria Teresa Ruta: “Deve fare un passo indietro”

La madre di Alessandro Iannoni fa arrabbiare Maria Teresa Ruta: ecco il motivo

Maria Teresa Ruta è stata ospite di RTL 102.5 News nel programma Trends & Celebrities condotto da Francesco Fredella con Manila Nazzaro. La nota ex moglie di Amedeo Goria ha criticato l’atteggiamento che Carmen Di Pietro, una delle concorrenti del reality show di Canale 5 basato sulla sopravvivenza continua ad avere con il figlio, visto che parecchio arrabbiata ha affermato: “La adoro come artista, quello che non mi convince è per quella che è la mia personalissima esperienza, dovrebbe fare un passo indietro, Alessandro dall’inizio prendeva in giro la mamma”.



L’ex gieffina lancia una frecciata a una naufraga: “Una madre non può essere gelosa dei propri figli”

Maria Teresa Ruta ha concesso un’intervista ai microfoni di RTL 102.5 News, e quando è stata invitata a dire la sua su Carmen Di Pietro, una naufraga de L’Isola dei Famosi che non ha avuto pietà di Maria Laura De Vitis ha affermato: “L’atteggiamento suo sin da subito è stato quello di una mamma chioccia, protettiva, io la capisco però se noi siamo oppressive nei confronti dei figli, calcolatrici, li rendiamo insicuri, non crediamo nelle loro capacità”. Alla domanda se è mai stata gelosa di suo figlio, l’ex gieffina ha risposto lanciando diverse frecciatine alla chiacchierata naufraga che quindi ha un comportamento del tutto differente dal suo:

“No non sarebbe giusto, una madre non può essere gelosa dei propri figli, non sono proprietà nostra, vanno rispettati e lasciati assolutamente liberi. Non dobbiamo castrare i ragazzi”.

Poi la showgirl ha continuato il suo discorso, e riferendosi al figlio e alla nuora ha aggiunto: “Solo dopo il matrimonio ci hanno detto potete pubblicare le fotografie del matrimonio”.

La madre di Guenda Goria sulle nozze del figlio svela: “Preparato tutto in gran segreto”

Inoltre l’ex moglie di Amedeo Goria ha rotto il silenzio sul recente matrimonio di suo figlio Gian Amedeo, facendo sapere che è stato amico di culla della sua sposa: “E’ nato il 25 luglio lei il 29, io ho avuto un piccolo problema post parto, sono rimasta in ospedale dei giorni in più, i nostri bambini hanno dormito insieme tre notti, le loro anime evidentemente si sono ritrovate”. Poi la popolare 62enne quando il giornalista e conduttore radiofonico Francesco Fredella le ha chiesto se ha pianto durante il lieto evento ha confessato: “Poco, era grande la felicità vera, commozione certo, avevo gli occhi molto lucidi, era talmente forte la gioia per questo matrimonio improvviso, l’ho saputo 30 giorni prima, hanno preparato tutto in gran segreto, si può non dire nulla”.