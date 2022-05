Video incidente Massimo Ranieri caduto dal palco: a Italia Si le immagini choc

Massimo Ranieri e la caduta dal palco in un teatro di Napoli: Marco Liorni e il video dei soccorsi

Grande spavento per il cantante ieri sera, caduto dal palco durante un concerto al Teatro Diana di Napoli, dove si stava esibendo dal vivo. Ad aggiornare i telespettatori di Rai1 sulle sue condizioni di salute dopo l’incidente oggi è stato Marco Liorni a Italia Si, aprendo la trasmissione con il video dei soccorsi nel quale, come si nota nell’immagine in alto, si vede una calca di persone sotto il palco che prestano i primi aiuti all’artista (il video sarà disponibile, con quello di tutta la puntata del programma, nelle prossime ore su Raiplay, ma circola già anche in rete). “Poteva andare peggio” è stata la testimonianza di alcuni spettatori presenti in sala, stando a quanto raccontato in diretta questo pomeriggio sul primo canale dall’invitata del programma Caterina Varvello, che si è collegata proprio dalla città partenopea.

“Soccorsi immediati”, parla una testimone che ha assistito alla caduta del cantante dal palco

“Devo dire che i soccorsi sono stati velocissimi” ha dichiarato una spettatrice che ieri sera era in sala ed ha assistito in prima persona all’incidente di Massimo Ranieri. Intervistata oggi in diretta sul lungomare di Napoli, con Marco Liorni collegato dallo studio, la spettatrice ha ammesso di non spiegarsi come sia potuto succedere dato che il cantante non è certo nuovo ai palcoscenici. “Forse per l’effetto delle luci ha messo un piede in fallo” ha ipotizzato il conduttore. Ciò che è importante, comunque, è che la caduta non abbia avuto conseguente molto gravi dato che, stando agli aggiornamenti dati, appunto, in diretta oggi su Rai1, Massimo non dovrebbe tardare ad uscire dall’ospedale.

Massimo Ranieri si è rotto una costola: a breve verrà dimesso dall’ospedale Cardarelli

Il bollettino arrivato dall’ospedale Cardarelli, presso il il quale il cantante è stato ricoverato dopo la caduta dal palco, parla della rottura della costola destra. Come anticipato nei paragrafi precedenti, le sue condizioni fortunatamente non sono gravi e a breve dovrebbe essere dimesso. L’inviata di Italia Si ha inoltre comunicato che Massimo è intenzionato a ripetere il concerto appena si sarà del tutto ripreso.