Mattino 5, Patrizia Groppelli contro Maria Laura De Vitis: “Pessimo esempio”

Patrizia Groppelli non ha pietà della naufraga del reality show: l’affondo a Mattino Cinque

Anche oggi a andata in onda una nuova puntata del programma mattutino di Canale 5. E proprio sul finire della trasmissione Federica Panicucci ha voluto parlare con i suoi ospiti de L’Isola dei Famosi e di quello che è successo ieri sera. Ovviamente ampio spazio è stato dedicato alla naufraga Maria Laura De Vitis, che in questi giorni ha cercato in tutti i modi di far breccia nel cuore di Alessandro Iannoni. E a proposito della ragazza la popolare opinionista non ha certo speso parole al miele nei suoi confronti, anzi:

“La conosciamo da un anno ormai…A La pupa ha fatto la gatta con 2/3 persone…Sull’Isola fa la gatta pure con questo…E’ un pessimo esempio!”

Mattino 5, Maria Laura De Vitis non convince l’opinionista: “Scomparirà molto presto”

Successivamente Federica Panicucci ha chiesto a Andrea Franco Alajmo di esprimere la sua opinione proprio sulla ragazza. E anche quest’ultimo ha espresso tutte le sue perplessità nei suoi confronti. Ha poi ripreso la parola Patrizia Groppelli, non facendo mistero di credere che la ragazza, non essendo granchè esperta, prima o poi andrà a ‘schiantarsi’. Difatti l’opinionista è certa che la naufraga, la quale ha preso il due di picche da Alessandro Iannoni, farà giusto un altro reality e poi scomparirà:

“Ma si…Non è esperta…Si vede…E’ una che si schianta…Farà giusto un altro reality e poi bye bye…La vedremo giusto sui giornali di gossip…”

E anche gli altri opinionisti hanno dato ragione alla Groppelli.

Maria Laura De Vitis presa di mira dagli opinionisti: “Non è credibile”

E’ poi intervenuto nuovamente il popolare fotografo dei vip Andrea Franco Alajmo, che non ha fatto mistero di credere che la naufraga dell’Isola dei Famosi sia davvero poco credibile. A pensarla come lui anche Patrizia Groppelli, la quale ha subito colto la palla al balzo per metterci il carico da novanta:

“Certo che non è credibile…Non si prende in giro il pubblico…Non si dice bugie al pubblico…”

Sarah Altobello ha quindi dato ragione all’opinionista, asserendo schiettamente di credere che la ragazza sia né più né meno una stratega: “E’ una concupitrice…E’ passata dall’agée al giovane…”