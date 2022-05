Rissa Sgarbi Mughini, Maurizio Costanzo rompe il silenzio: “Clima da osteria”

Maurizio Costanzo dice la sua sulla rissa scoppiata nel suo show: le sue parole

Mercoledì scorso è andata in onda la seconda puntata del Maurizio Costanzo Show. Ed in questa occasione Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini hanno dato vita ad un’incredibile rissa sedata solo dal pronto intervento di Al Bano e di altri ospiti. Il conduttore della trasmissione radiofonica Facciamo Finta Che è tornato a parlare di tutta questa incresciosa faccenda, che gli ha fatto guadagnare più di qualche critica sul web. Difatti in tanti hanno dichiarato sui social che simili scene sarebbe stato meglio non mandarle in onda (il programma è registrato, quindi in fase di montaggio quella scena sarebbe potuto essere tagliata tranquillamente). Tuttavia il conduttore ha minimizzato il tutto, limitandosi a dire: “C’era un clima nobile da osteria…Questa è la vita…”

Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini litigano in Tv: parla il popolare conduttore

Maurizio Costanzo, sempre in questo suo intervento nel suo programma radiofonico Facciamo finta che, parlando di questa incredibile rissa scoppiata al Costanzo Show tra i suoi due ospiti, ha poi continuato ad andare avanti con la metafora dell’osteria, asserendo di credere sia assolutamente normale trovarci personaggi di tutti i tipi:

“Se io vado in un’osteria ci sono alcuni che non sono d’accordo, altri che si picchiano, altri che giocano a briscola, la vita è questa…”

Sulle polemiche scoppiate in conseguenza a questa rissa non ha poi voluto esprimere la sua opinione, forse per evitare di ingrossare la faccenda ancora di più.

Tommaso Zorzi sulla rissa al Maurizio Costanzo Show: “Chi siamo noi per censurare?”

Ha poi preso la parola l’influencer ospito fisso nella trasmissione radiofonica Facciamo finta che. E anche quest’ultimo ha rivelato di credere sia stato assolutamente giusto non censurare la scena:

“E chi siamo noi per censurarli? Poi uno o si autocensura oppure si assume la responsabilità di quello che fa…”

Su chi invece ha criticato molto la decisione di mandare in onda la rissa tra Sgarbi e Mughini, l’influencer ha poi voluto tagliare immediatamente corto, asserendo schiettamente: “Assumetevi voi la responsabilità di non guardarlo…” Con queste parole sarà stata messa la parola fine su tutte queste polemiche?