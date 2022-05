“Voleva picchiarmi”, Vittorio Sgarbi racconta la rissa con Giampiero Mughini

Vittorio Sgarbi torna sullo sconcertante episodio del Maurizio Costanzo Show

E’ il day after della rissa tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini in diretta televisiva. I due critici si sono resi protagonisti di un episodio poco simpatico e che ha attirato grande curiosità, essendo uno dei trend topic del momento. Il famoso critico ha concesso una intervista a Fanpage, dove ha espresso la propria opinione su quanto accaduto ieri sera al Maurizio Costanzo Show con il giornalista siciliano, un parapiglia che sta facendo molto discutere e che Sgarbi ha voluto commentare dopo vari pensieri circolati in seguito alla puntata andata in onda ieri sera su Canale Cinque:

Gli ho dato del cretino e lui si è alzato per menarmi, mi ha dato una spinta, sono caduto e su di me sono caduti anche quadri e altro materiale della serata

l’opinione di Vittorio su quanto accaduto con il collega da Costanzo.

Il critico d’arte a sorpresa dopo la lite con Giampiero Mughini: “Mi sono divertito”

Non è stata la prima volta che Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini si sono resi protagonisti di un rissa in televisione, ma stavolta il tutto è stato ancora più amplificato. Parlando a Fanpage il critico ha esternato le proprie sensazioni a freddo, soffermandosi sul discusso episodio che ha lasciato di sasso non solo i telespettatori, ma anche tanti dei colleghi di entrambi i protagonisti: “Comunque, devo dire di essermi divertito perché sono contento dell’idea che nell’anno di Canova si potrà aggiungere un nuovo momento televisivo agli annali della storia di Sgarbi. Io non ho fatto niente di male”.

Vittorio Sgarbi ricorda: “Una volta c’erano delle belle litigate televisive”

Il critico d’arte, a poche ore dall’episodio shock avvenuto al Maurizio Costanzo Show, ha allontanato la pace con Mughini, sorridendo invece all’ipotesi di un terzo round, citato ironicamente anche da Bonolis nel corso della puntata di ieri sera. E allo stesso tempo ha ricordato anche quei battibecchi che una volta in tv erano all’ordine del giorno: “E’ stato come rivivere i fasti degli anni Ottanta quando c’erano quelle belle litigate televisive“. I tempi ora però sono cambiati e almeno da quel punto di vista la nostalgia è veramente poca.