Mauro Perfetti, oroscopo del weekend e della settimana dal 9 al 15 maggio

Oroscopo settimanale dell’astrologo: previsioni di tutti i segni dal 9 al 15 maggio

Mauro Perfetti anche questa settimana ha fornito le sue previsioni astrologiche a LaPresse.it. Sul sito sono consultabili integralmente mentre di seguito riportiamo dei brevi stralci su ciò che dicono le stelle su amore, fortuna e lavoro per tutti i segni zodiacali iniziando dai primi quattro.

ARIETE: Settimana avara di giornate eclatanti ma da mercoledì Giove si metterà in moto per esaudire i vostri desideri su amore e lavoro, terreni promettente per seminare;

TORO: Settimana ‘dispettosa’ all’inizio che poi si rischiare, non forzate gli eventi ne soprattutto le persone, nel lavoro la Luna vi aiuta a trasformare una buona idea in un guadagno;

GEMELLI: Settimana all’insegna della ripresa, grazie a Venere recupererete fiducia nei sentimenti mentre nel lavoro stabilite il giusto ordine;

CANCRO: Non mettete a repentaglio i sentimenti autentici per una notte di follie, nel lavoro c’è un intoppo da risolvere.

Mauro Perfetti cosa dicono le stelle dal 9 al 15 maggio per gli altri quattro segni

L’oroscopo del noto astrologo fornito sul sito su menzionato continua con le previsioni della prossima settimana su amore e lavoro per gli altri quattro segni.

LEONE: Cogliete l’attimo per ristruttura la vostra affettiva e sentimentale nel fine settimana state attenti all’emotività, nel lavoro idee produttive da mettere in pratica;

VERGINE: Conflitto nei sentimenti soprattutto nelle relazioni dovere regna malessere e incomprensioni, nel lavoro sarete energici e volenterosi ma non strafate;

BILANCIA: In amore cambiamenti significativi e liberatori, nel lavoro tutto comincerà a girare per il meglio regalando le sperate soddisfazioni;

SCORPIONE: Le coppie più solide rinnoveranno la complicità mentre per chi è solo ci saranno favorevoli opportunità per incontrare l’amore, nel lavoro c’è da revisionare nelle collaborazioni.

Oroscopo da lunedì 9 a domenica 15 maggio: cosa dicono le stelle su amore e lavoro

Mauro Perfetti, dopo aver fornito il suo oroscopo fino al agosto, ha concluso le sue previsioni della prossima settimana con gli ultimi quattro segni.

SAGITTARIO: Grazie a Venere sarete intraprendenti nelle relazioni, attenti però a martedì e mercoledì, nel lavoro trasformerete intuizioni in redditizi raccolti;

CAPRICORNO: La settimana parte col botto .. per concludersi ancora meglio, complicità di coppia mentre nel lavoro portate avanti le idee più produttive;

ACQUARIO: Recupererete spensieratezza con i vostri affetti e soprattutto nel rapporto di coppia, nel lavoro le idee si potenzieranno nell’ingegno, regalandovi le soddisfazioni e i riconoscimenti,

PESCI: Vi farete in quattro per i vostri affetti e soprattutto per il partner, nel lavoro sarete iperattivi ma non abbiate frette per non bruciare tappe e opportunità.