Mercedesz Henger fa una confessione inaspettata: “Colpo di fulmine per Edoardo”

Isola dei Famosi, la naufraga viene allo scoperto su Edoardo Tavassi: “Mi piace”

Mercedesz Henger, poco prima di arrivare in Honduras, ha rivelato di essere interessata al fratello di Guendalina Tavassi. E anche dopo averlo conosciuto personalmente non ha fatto mistero di provare un certo interesse nei suoi confronti, nonostante molti abbiano insinuato che avesse messo in atto solo una strategia per andare il più avanti possibile nel gioco. Adesso su Playa Sgamadissima la ragazza è tornata a parlare del suo interesse per il naufrago. E in questa circostanza non ha nascosto a Gennaro e a Fabrizia di aver avuto una sorta di colpo di fulmine per il concorrente romano:

“Ho avuto un colpo di fulmine con Edoardo. Ma non è che l’ho avuto qui, o meglio non so se si può considerare tale…”

Mercedesz Henger vuota il sacco sul naufrago: “Nessuna delusione”

Successivamente la naufraga de L’Isola dei Famosi, sempre parlando a tu per tu con Fabrizia e Gennaro, ha anche rivelato che già dall’Italia ha pensato che Edoardo Tavassi fosse particolarmente interessante e divertente, e una volta arrivata a Cayo Cochinos ha avuto la conferma:

“Mi chiedevo se dal vivo fosse così divertente e interessante e quando sono arrivata qui ho avuto la prova…Nessuna delusione, mi è piaciuto anche qui e continua a piacermi molto…”

Insomma la ragazza, che giorni fa ha avuto una furiosa discussione con Fabrizia Santarelli a L’Isola dei Famosi, non ha affatto preso in giro il naufrago, come molti hanno insinuato. Difatti quest’ultima è veramente interessata e chissà se vorrà frequentarlo anche fuori da questo contesto.

L’Isola, la naufraga fa un chiarimento: “Non ho un ideale di uomo, ma lui mi piace”

Mercedesz Henger ha poi concluso questo suo sfogo confessando a Gennaro e Fabrizia di non avere un ideale di uomo, visto che in passato ha avuto ex di tutti i tipi, ma di aver capito in Honduras di essere presa da Edoardo Tavassi, il quale grazie alla sua innata simpatia e personalità spiccata è riuscita a conquistarla:

“Non ho un ideale preciso di uomo, però lui mi piace ancora, nonostante tutto quello che può essere successo…”

Come andrà a finire tra i due?