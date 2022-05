Mercedesz Henger rimprovera Fabrizia Santarelli, che s’infuria: “Metti ansia”

L’Isola dei Famosi, la naufraga perde le staffe: “Così non va bene”

E’ appena finita anche questa nuova puntata del daytime del reality show adventure. E proprio sul finire della trasmissione c’è stato un furioso scontro tra Mercedesz Henger e Fabrizia Santarelli. Il motivo? La figlia di Eva Henger si è lamentata con gli altri due naufraghi a Playa Sgamadissima perchè trascurerebbero il fuoco, che infatti nella notte si è spento:

“Quando mi sono svegliata c’era solo cenere…Per rianimare il fuoco ci ho messo un’ora…Mi sono alzata stanotte e nessuno controllava il fuoco…”

Un’osservazione che ha dato particolarmente fastidio alla giovane ex Bonas di Avanti un altro, la quale ha risposto per le rime alla naufraga dando così vita ad un acceso botta e risposta.

Fabrizia Santarelli non ci sta e risponde per le rime alla naufraga: “Metti solo ansia”

Come detto precedentemente, la giovane ex Bonas di Avanti un altro, dopo aver ascoltato in religioso silenzio Mercedesz Henger, ha voluto risponderle per le rime, asserendo di credere che questo suo atteggiamento metta solo ansia: “Quanta ansia…Non c’è mai stata…Qui c’è sempre stata serenità…E’ capitato…Che si deve fare?” Tuttavia la giovane figlia di Eva Henger, che ha già dichiarato di volere la sua rivincita, è però rimasta assolutamente ferma sulle sue posizioni: “Rischiamo seriamente di rimanere senza fuoco…Sarebbe un grosso problema…” La ex Bonas dell’Isola dei Famosi ha quindi controbattuto dichiarando che da domani si faranno i turni, così si eviterà questo problema: “Non agitiamoci per piacere…”

Mercedesz Henger punta il dito contro la concorrente: “Non rispondermi male”

Successivamente la figlia dell’ex attrice di film per adulti ha rivelato a Fabrizia Santarelli di non gradire questo suo atteggiamento, chiedendo la cortesia di non rispondere male nel momento in cui avrebbe torto marcio:

“Perchè devi sempre rispondere così? Avresti dovuto solo ringraziarmi che ho riacceso il fuoco…Ricordati che senza fuoco non si mangia…”

La ragazza però c’è rimasta male e ha continuato a rispondere in maniera altezzosa, tanto che la bionda naufraga dell’Isola si è limitata a dire un po’ sconfortata: “Mai una risposta serena…Mai…Sempre così…Lei sa tutto, ma le cose non vengono fatte…”