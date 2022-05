Mercedesz Henger nasconde un fidanzato? L’ex confessa: “Per quanto ne so…”

Lucas Peracchi torna a parlare della sua ex fidanzata: “Sapevo avesse un ragazzo”

Il famoso ex fidanzato di Mercedesz Henger ha rilasciato oggi una lunga intervista al portale di gossip Biccy.it. In questa occasione il collega ha subito fatto presente che girano tantissime voci di corridoio sulla vita privata della sua ex. Difatti molti rumor hanno riportato che la naufraga de L’Isola dei Famosi sarebbe fidanzata, ma fingerebbe di non esserlo. E il giovane personal trainer, con la sua proverbiale schiettezza, ha subito risposto che anche a lui erano arrivate all’orecchio voci insistenti sul fatto che fosse fidanzata precisando però di non sentirla da un anno:

“Per quanto ne so era fidanzata, però ci tengo a precisare che non la vedo da un anno…Quindi non ne ho la certezza…”

Mercedesz Henger nel mirino del suo ex fidanzato: arriva la frecciatina velenosa

Successivamente Lucas Peracchi, sempre in questa intervista rilasciata al portale Biccy.it, ha anche dichiarato che qualora fosse fidanzata prima di partecipare all’Isola dei Famosi e adesso si è invece presa di un altro non ne sarebbe affatto stupito, anzi:

“Se era davvero innamorata e adesso si è presa di un altro la cosa non mi stupisce, perché l’ha fatto anche con me…”

Il personal trainer, il quale non ha più un rapporto con la sua ex, ha anche svelato un clamoroso retroscena: “Mi ha lasciato e dopo un mese era in vacanza a Santorini con un altro…”

Eva Henger si è riappacificata con la figlia, Lucas Peracchi è felice: “La famiglia viene prima di tutto”

Il giovane ragazzo a Biccy.it ha poi dichiarato di essere molto felice che Mercedesz Henger si sia chiarita finalmente con la madre, aggiungendo di averla sempre spinta a risolvere questa incresciosa situazione:

“Ho sempre spinto Mercedesz a ritrovare un rapporto con la madre, anche se ad Eva non ero molto simpatico…Vederle in pace mi ha fatto piacere…”

Il ragazzo si è però anche voluto togliere qualche sassolino dalle scarpe nei confronti della mamma della sua ex, che tempo fa ha mosso pesanti accuse nei suoi confronti: “Ho preso insulti gratuitamente, ho perso tanti lavori, clienti, per una bugia…”