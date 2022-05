Michelle Hunziker positiva al Covid: sostituzione d’urgenza a Striscia

Colpo di scena a Striscia la notizia: il tg satirico costretto a cambiare conduzione all’ultimo minuto

Sorpresa a Striscia la notizia. Nelle ultime ore Michelle Hunziker è risultata positiva al Covid-19 e dunque non potrà prendere parte regolarmente al tg satirico questa sera. Per questo motivo il programma ideato da Antonio Ricci ha dovuto rivedere in corsa le cose, cercando una nuova soluzione per non lasciare da solo al timone Gerry Scotti. E la scelta, secondo quanto scritto da DavideMaggio.it, è ricaduta su Valeria Graci, volto già conosciuto ai fan del format pre serale di Canale Cinque. Già inviata di Striscia a partire dal 2014, famosa per le sue imitazioni, da Peppa Pig a Ursula von Der Leyen, Valeria Graci aveva presto il timone del tg ironico in coppia con Gerry Scotti già lo scorso marzo per un paio di puntate. A partire da stasera dunque una nuova occasione per sedere dietro il bancone.

Il ritorno di Valeria Graci: quante puntate condurrà l’imitatrice?

A partire da questa sera dunque Gerry Scotti avrà una nuova presenza femminile sulla quale fare affidamento a Striscia la notizia. Come sempre dopo il game show di Canale Cinque Avanti un altro e ovviamente il TG5 toccherà a Striscia la notizia intrattenere i milioni di fedeli seguaci del quinto canale, che stasera dunque proporrà il format con un vecchio nuovo volto pronto a bucare il piccolo schermo. Difficile al momento prevedere per quante puntate Valeria Graci siederà dietro il bancone del tg satirico, tutto dipenderà dal decorso di Michelle Hunziker, risultata positiva al Covid. Molto probabile che per questa settimana la conduttrice italo-svizzera possa restare lontano dagli studi del programma, anche se siamo alle ipotesi più totali.

Michelle Hunziker, attesa meno lunga del previsto per il ritorno a Striscia? Attesa per il molecolare

E’ importante sottolineare come la stupenda Michelle Hunziker sia risultata positiva al tampone rapido anti-covid. Questo significa che dunque la ex moglie di Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi è in attesa di sottoporsi al molecolare, che dunque potrebbe anche smentire il primo esito del test effettuato nelle scorse ore. Un rapido ritorno a Striscia sarebbe una notizia splendida per Michelle, che nel frattempo è attesa da tanti nuovi progetti pronti a materializzarsi.