Michelle Hunziker si apre dopo l’addio a Trussardi: “Quando sono triste…”

“Quando sono triste non mi mollano un attimo”, la confessione della nota conduttrice

Ha chiuso da poco il matrimonio, durato otto anni, con Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker che continua ad avere un ottimo rapporto con l’ex, dal quale ha avuto le piccole Sole e Celeste di sette e nove anni. Ora la conduttrice vive in un appartamento a Milano, ma non da sola… Con lei infatti ci sono gli inseparabili Leone e Odino (quest’ultimo fa la staffetta da casa Hunziker a casa Trussardi) i suoi amici a quattro zampe. Sono proprio loro a starle vicini nei momenti difficili. Sulle pagine dell’ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni la presentatrice ha infatti raccontato:

“Quando sono triste me li trono con il muso sul petto. Non mi mollano un attimo”.

La conduttrice ha raccontato di aver perso la sua cagnolina Lilly da poco e che con lei c’era una vera e propria simbiosi, un legame che può nascere solo tra femmine.



Michelle Hunziker racconta un retroscena: “Un giorno sento un urlo di Eros!”

Oltre ad essere una spalla nei momenti difficili della vita, come la separazione dal marito Tomaso Trussardi, gli amici a quattro zampe hanno regalato anche sorprese e momenti divertenti alla bella conduttrice Svizzera. Proprio così! Sulle pagine del settimanale su citato ha ammesso di aver sempre vissuto con animali domestici sin da quando era piccola, e quando è nata Aurora aveva in casa addirittura sette gatti. Il suo primo gatto, quando viveva con Ramazzotti, era Tony, un trovatello, che tutti pensavano essere maschio. “Ma un giorno sento un urlo di Eros!” ha raccontato la presentatrice che ha proseguito dichiarando: “Aveva scoperto che era una femmina”.

Michelle Hunziker sui cani di Striscia la notizia dichiara: “Ponderiamo molto bene a chi affidarli”

Affezionatissima a Pace, la cagnolina di Striscia la notizia, la conduttrice, attualmente positiva al Covid, ha ammesso che la trovatella è serena e tranquilla, in linea perfetta con il suo nome. Al momento non ha trovato ancora una casa, anche perchè prima di affidare gli amici a quattro zampe che si alternano sul bancone del Tg satirico, la conduttrice ha sottolineato: “Ponderiamo molto bene a chi darli. Spesso vengono affidati a persone che conosciamo”. La bella Svizzera ha ammesso di essere stata tentata tante volte di portare a casa uno dei cani protagonisti del programma e, se avesse vissuto in campagna, la sua dimora sarebbe stata piena di amici a quattro zampe.