Mika pronto a stupire: succederà sul palco dell’Eurovision Song Contest

ESC, Mika si esibirà? Il cantante svela: “Stiamo preparando tante cose”

E’ tutto pronto per l’inizio dell’Eurovision Song Contest 2022 che quest’anno andrà in onda in diretta da Torino il 10, 12 e 14 maggio. Nella finalissima 25 Nazioni si contenderanno il podio. La Rai ha scelto tre cavalli di razza per condurre una delle Kermesse canore più famose al mondo: Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika. Il cantante si esibirà sul prestigioso palco o si limiterà a condurre? La sua risposta sulle pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni: “Stiamo preparando tante cose. Non ho mai visto un piano di produzione cosi”. Per l’ex giudice di X-Factor questa è una grande sfida, non si può improvvisare. Rivela che devono seguire sempre dei conti alla rovescia che non si vedono ma sono nascosti dappertutto: “Sembra di stare alla Nasa!”. In questo momento complicato per tutto il mondo è bello dare un messaggio di speranza e di unione.

Il cantante sulla Kermesse canora: “Non c’è niente al mondo di confrontabile”

Il trio di conduttori presenterà in inglese. Il commento in italiano anche quest’anno sarà affidato a Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio che ha avuto una delusione enorme. Dice Mika a proposito dell’Eurovision Song Contest:

“Non c’è niente al mondo di confrontabile: 200 milioni di spettatori, un’arena piena di persone da tutto il pianeta. Meno male che ci sono Ale e Laura con me, perché con la nostra energia riusciremo a dimenticare la pressione”.

Mika, Alessandro Cattelan e Laura Pausini sembrano già molto affiatati, si tengono in contatto tramite una chat creata dalla cantante che è la più attiva.

Mika svela i suoi progetti futuri: “Andrò nel deserto a…”

Cosa farà il famoso cantante libanese dopo aver condotto l’Eurovision Song Contest? Lo svela sulle pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni: “Sto facendo la mia prima colonna sonora per un film: andrò nel deserto a registrare i suoni di alcuni strumentisti locali”. A settembre, poi, sarà in tour in Italia. Intanto cresce l’attesa per la prima puntata della Kermesse canora che promette di stupire i telespettatori di tutto il mondo! L’appuntamento è per il 10, 12 e 14 maggio in prima serata su Rai1.