Eurovision, delusione enorme per Cristiano Malgioglio: “Ci tenevo a…”

Scritto da Alessio Cimino , il Aprile 27, 2022 , in Musica

Eurovision Song Contest 2022, il popolare cantautore non ci sta: “Ci tenevo molto a stare su quel palco”

Cristiano Malgioglio ha rilasciato oggi una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Diva e Donna. Ovviamente il cantautore ha parlato della sua vita e dei suoi progetti futuri. Ad un certo punto la giornalista gli ha fatto notare di credere sia davvero un peccato non poterlo vedere sul palco della kermesse musicale più importante d’Europa, anche se comunque commenterà la gara con Gabriele Corsi. E l’uomo non ha nascosto di essere a sua volta molto dispiaciuto di non avere avuto l’opportunità di salire su quel palco a condurre l’evento al fianco di Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika:

“Ci tenevo molto a stare sul palco…Avevo detto al mio amico Gabriele che sarei andato a Londra sei mesi a studiare l’inglese pur di farmi affidare la conduzione…”

Cristiano Malgioglio lancia una frecciata ai tre conduttori dell’evento: “Hanno tutto scritto”

Il popolare cantautore, sempre in questa intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna, ha poi dichiarato di credere che non ci voglia comunque tutto questo sforzo per presentare l’evento musicale Eurovision Song Contest 2022 a Torino, visto che comunque i conduttori avrebbero tutto scritto:

“Loro hanno tutto scritto eh…Ce l’avrei potuta fare benissimo…Peccato davvero perchè sarei stato perfetto…”

L’artista, che sabato scorso è stato ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, ha poi rivelato quale sarà invece il suo ruolo all’ESC: “In un minuto, senza aver nulla di scritto, devo far conoscere l’artista, dire quello che penso, e io non rinuncio ad essere pungente…”

Mahmood, Blanco ed Achille Lauro in gara: ecco qual è l’opinione dell’artista

La giornalista di Diva e Donna ha poi chiesto al cantautore di esprimere una sua opinione su gli artisti in gara per l’Italia e San Marino. E sul duo che ha vinto la scorsa edizione del Festival di Sanremo il cantautore siciliano non ha avuto dubbi nel dire che hanno una forza straordinaria, mentre al cantautore romano ha voluto consigliare:

“Faccia solo del buon rock come solo lui Sto arrivando! fare…Basta provocazioni perché non lo portano da nessuna parte…”

L’artista ha comunque tenuto a chiarire che se non dovessero vincere loro l’ESC 2022 spera allora che a trionfare possa essere Sam Ryder, che su Tik Tok ha spopolato.