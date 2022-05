Rissa Sgarbi-Mughini al Maurizio Costanzo Show: uno è caduto, ma l’altro nega

Maurizio Costanzo Show, rissa nelle registrazioni: la ricostruzione

Oggi pomeriggio sono andate in scena al Teatro Parioli le registrazioni della seconda puntata del Maurizio Costanzo Show. Il padrone di casa ha spalancato le porte a tantissimi ospiti e volti noti lanciati proprio dal programma negli anni passati, tra cui Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini. Proprio i due volti noti del piccolo schermo si sono resi protagonisti in negativo, visto che si sono resi protagonisti di una furibonda rissa che ha lasciato di sasso i presenti in studio. Brutto dire che era nell’aria, ma i precedenti tra i due non invitavano certo all’ottimismo, visto quanto accaduto nel 2019 nella trasmissione Stasera Italia, con i due che si resero protagonisti di uno scontro tra di loro. A scatenare lo scontro sarebbe stato un dibattito sulla Russia, con i due che avrebbero assunto fin da subito posizioni contrastanti. Secondo quanto riportato da Blogo, Sgarbi sarebbe addirittura caduto a terra.

Il precedente tra Sgarbi e Mughini: un’altra rissa in tv

Se tutto venisse realmente confermato dalla messa in onda della puntata, quello tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini sarebbe il secondo scontro fisico nell’arco di tre anni. Ai tempi i due si ritrovarono uno di fronte all’altro a Stasera Italia e ad innescare la rissa furono delle posizioni di contrasto sulla crisi del governo Conte. Stavolta il dibattito, sfociato poi in un vero e proprio scontro fisico sarebbe scattato a causa di opinioni divergenti sulla guerra in corso tra Ucraina e Russia. Scena sicuramente non bella da vedere, con calci, spinte e insulti tra i due volti lanciati proprio dal Maurizio Costanzo Show.

Gli ospiti della serata al Maurizio Costanzo Show

Sicuramente a farla da protagonisti nella puntata che vedremo trasmessa domani sera in seconda serata su Canale Cinque saranno i due opinionisti. Notizia che certamente farà lievitare verso l’alto gli ascolti della seconda puntata, che oltre a Sgarbi e Mughini vanterà altri grandi ospiti, con nomi molto importanti della tv. Tra i presenti da Costanzo troveremo anche Iva Zanicchi, che sembrerebbe essere stata la più scossa dal fattaccio nel corso delle riprese di oggi.