Doc-Nelle tue mani trionfa ai Nastri d’Argento: le altre fiction Rai vincitrici

Nastri d’Argento 2022: la fiction Rai vince come miglior serie dramedy

Sabato 4 giugno al Teatrino di Corte di Palazzo Reale, a Napoli, si terrà la seconda edizione della versione dedicata alle serie tv dei Nastri d’Argento. Durante l’evento verranno consegnati i premi alle serie tv/fiction vincitrici e agli attori protagonisti o non protagonisti vincitori. I titoli e personaggi vincenti però si sanno con qualche giorno di anticipo. Questi ultimi sono stati giudicati e votati da una giuria formata da Giornalisti Cinematografici che hanno organizzato l’evento insieme alla Film Commission della regione Campania e al MIC (Direzione Generale per il Cinema). Ebbene la Rai anche per quest’anno trionfa alla grande in molte delle categorie più importanti! Per quanto riguarda il premio Miglior Serie Dramedy a vincere è stata Doc-Nelle tue mani. Gli altri candidati erano: Blanca (Rai), Chiamami ancora amore (Rai), La compagnia del cigno (Rai) e Speravo de morì prima (Sky).

Luca Argentero premiato ai Nastri d’Argento: tutti gli altri premi della Rai

A Luca Argentero va il premio per la categoria Miglior Attore Protagonista per Doc. La Rai inoltre si è aggiudicata il premio Miglior Serie Crime con I bastardi di Pizzofalcone che ha battuto le altre serie candidate della Rai: L’ispettore Coliandro, Nero a metà, Rocco Schiavone, Vostro Onore. Alla Rai è andato poi il premio Miglior Serie Commedia con Bangla che ha sfidato I delitti del Barlume (Sky) e Tutta colpa di Freud (Amazon). La Rai si è aggiudicata poi il premio Miglior Film Tv con Sabato, Domenica e Lunedì, conteso con Yara (Netflix) e Crazy for football (Rai). Ancora, il premio alla Miglior Attrice Protagonista è andato a Maria Chiara Giannetta per Blanca. A contenderselo: Cristiana Capotondi (Le fate ignoranti), Laura Morante (A casa tutti bene), Dora Romani (Bang Bang Baby), Greta Scarano (Chiamami ancora amore e Speravo de morì prima).

Le altre categorie e attori premiati all’evento

Sempre alla Rai, infine, è andato un Nastro Speciale per Studio Battaglia, al cast femminile e all’autrice. Vediamo adesso le altre categorie dei Nastri d’Argento 2022. Il premio alla Miglior Serie va a Le fate ignoranti (Disney+) e A casa tutti bene (Sky). Le altre candidate erano: Bang Bang Baby, Monterossi, Vita da Carlo (Amazon); Christian, Diavoli, Gomorra, Il Re (Sky); Incastrati (Netflix); L’Amica geniale e Il cacciatore (Rai). Il premio Miglior Attrice Non Protagonista va a Ambra Angiolini e Anna Ferzetti (Le fate ignoranti) e Monica Guerritore (Vita da Carlo e Speravo de morì prima). Candidate erano inoltre Silvia D’amico (Christian), Lucia Mascino (I delitti del Barlume), Isabella Ragonese (Il Re). Il premio Miglior Attore Non Protagonista va a Eduardo Scarpetta (L’amica geniale) e Max Tortora (Tutta colpa di Freud). Candidati erano Valerio Aprea (A casa tutti bene), Francesco Colella (Christian), Pietro Sermonti (Bangla).

Infine ecco i premi speciali. Nastro dell’anno per la serie più innovativa a Zerocalcare per Strappare lungo i bordi. Nastro Speciale Original a Carlo Verdone per Vita da Carlo. Premio Biraghi a Caterina De Angelis e Antonio Bannò per Vita da Carlo. Nastro Speciale al miglior regista esordiente a Domenico Procacci per Una squadra.