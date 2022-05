Luca Argentero in ospedale per Doc 3: c’è uno spoiler da una nuova location

Doc-Nelle tue mani 3 cambia location: il cast pronto a sbarcare in Calabria

Zitti zitti e quatti quatti i lavori di Doc-Nelle tue mani 3 sono pronti a prendere il via. La seconda stagione, terminata da pochi mesi, ha fatto letteralmente il botto. Ragion per cui la terza stagione era stata subito confermata. Tuttavia le ultime informazioni trapelate mostravano gli sceneggiatori intenti a scrivere. Di set non si parlava ancora, nemmeno Luca Argentero, l’amatissimo dottor Andrea Fanti, aveva comunicato nulla. A beccarli però è stato Il Corriere della Calabria. Ma cosa c’entra la Calabria con Doc? Ebbene, stando a quanto scrive il quotidiano, pare che la fiction ambientata all’ospedale milanese si trasferirà per un po’ proprio al Sud. Questo è quanto si legge sul giornale:

“Gli autori gireranno alcune scene anche in Calabria. Un ciak è previsto infatti nei prossimi giorni a Cosenza, all’ospedale Mariano Santo, dove è previsto l’arrivo del cast della fiction”.

Luca Argentero pronto per l’inizio delle riprese della fiction: grandi novità in arrivo

Come mai l’ospedale Ambrosiano di Milano ha deciso di trasferirsi in Calabria al momento non è dato saperlo. Secondo il quotidiano calabrese le riprese di Doc 3 dovrebbero essere addirittura già iniziate. In attesa di avere ulteriori notizie direttamente da parte del cast questa terza stagione inizia già avvolta nel mistero. Gli sceneggiatori Viola Rispoli e Francesco Arlanch non sono certamente nuovi nel mantenere il massimo riserbo intorno alla serie, grazie anche all’imponente macchina della casa di produzione Lux Vide. Certo è che il cambio di location è già un passo importante. Nelle prime due stagioni oltre Milano era stata utilizzata, più per gli interni, la città di Roma.

Non solo Doc 3: tutti i prossimi impegni dell’attore

Non ha fatto in tempo a terminare i faticosissimi lavori della seconda stagione di Doc che già Luca Argentero sembra pronto a rimettersi al lavoro. Per lui questo è stato un anno proficuo che l’ha visto protagonista anche della serie “Le fate ignoranti” su Disney+ e di numerosi spot per la televisione e i social. Ma non finisce qui perché l’attore, recentemente massacrato da un ex amico, sta girando anche la nuova stagione di Celebrity Hunted. In onda prossimamente su Amazon Prime Video, l’originale format di successo vedrà questa volta l’attore tra i protagonisti. Argentero parteciperà in coppia con la moglie Cristina Marino.