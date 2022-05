Nero a metà, attrice di Giulia spiazza: com’è il rapporto con Claudio Amendola

Scritto da Liliana Morreale , il Maggio 8, 2022 , in Serie & Film Tv

Nero a metà 3, Giorgia Salari svela com’è il rapporto con Claudio Amendola: “Bellissimo feeling”

Domani sera andrà in onda l’ultima puntata di Nero a metà 3 e tra i protagonisti ci sono l’ispettore Carlo Guerrieri e la commissario Giulia Trevi. Quest’ultima è impersonata dall’attrice Giorgia Salari, new entry nella fiction di Rai1, che in una breve intervista concessa a TvMia oltre a fornire spoiler e anticipazioni sulla serie ha anche rivelato com’è il suo rapporto con l’attore romano che veste i panni dell’Ispettore. L’attrice ha ammesso:

“Tra di noi è scattato subito un bellissimo feeling sul set, Claudio è simpatico, alla mano. Ma a parte questo è soprattutto un professionista generoso, attendo, ama improvvisare e recita anche senza copione, una cosa che ho sempre amato fare anche io. Insomma è nata una bella amicizia dopo aver lavorato insieme per tanti mesi.”

L’attrice di Giulia Trevi della fiction di Rai1 svela: “Il mio è un personaggio affascinante e intrigante”

Durante l’intervista concessa alla giornalista Cristina Castagnaro sul noto settimanale, l’attrice Giorgia Salari ha anche rivelato qualcosa in più sul suo personaggio, il commissario Giulia Trevi in Nero a metà 3:

“Sono davvero contenta di essere entrata in questa famiglia con un personaggio affascinante, intrigante, che va ad arricchire la mia carriera di attrice.”

E c’è di più perché l’attrice si è anche sbilanciata sul rapporto tra la sua commissaria e l’ispettore impersonato da Claudio Amendola Carlo Guerrieri: “Tra di loro nascerà un’amicizia particolare”. Insomma non resta che lasciare l’appuntamento con l’ultima puntata della fiction che andrà in onda domani sera su Rai1 (lunedì 9 maggio) in prima serata.

Nero a metà 3, Giorgia Salari a ruota libera sulla sua carriera: “Da piccola sognavo di fare l’attrice”

Infine l’attrice ha concluso l’intervista confessandosi a ruota libera sulla sua carriera iniziata molto giovane. L’attrice nel dettaglio ha rivelato: “Fin da piccola ho coltivato il sogno di diventare attrice. Subito dopo il diploma mi sono iscritta all’università di Scienze dello Spettacolo e ho tentato di entrare nell’Accademia di Arte Drammatica Silvio D’Amico. Quando poi ci sono riuscita ho lasciato l’università.” E poi ancora ha aggiunto che la vera svolta c’è stata grazie al regista Gabriele Lavia che l’ha scelta per lavorare con lui e da lì non si è più fermata.