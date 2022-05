Nero a metà, Alessandro Sperduti se l’è lasciato sfuggire: ci sarà la 4^ serie

Nero a metà 4 si farà! L’attore di Cantabella anticipa: “Già in scrittura i nuovi episodi!”

Domani andrà in onda una nuova puntata della fiction poliziesca di Rai1 che vede protagonista e regista Claudio Amendola. Nel cast figura anche il giovane attore Alessandro Sperduti che impersona il poliziotto Marco Cantabella. E l’attore, stando alle dichiarazioni riportate sull’ultimo numero di TvMia, oltre a fornire delle anticipazioni su ciò che succederà nelle prossime puntate al suo personaggio si è lasciato scappare che si farà al 4^ stagione di Nero a metà. Nel dettaglio ha infatti rivelato:

“Questa serie sta andando benissimo e già stanno scrivendo gli episodi della quarta stagione. Mi sta dando soddisfazioni. E devo dire grazie a Claudio.”

L’attore infatti è stato diretto da Amendola anche in un altro film per Prime Video I cassamortari ed anche qui sta riscuotendo un buon successo.

Alessandro Sperduti dà delle anticipazioni sul suo personaggio nella fiction: “Sta crescendo”

Nonostante la giovane età, l’attore ha già recitato in molte fiction di successo come I Medici e Leonardo fino ad arrivare al poliziotto Marco Cantabella in Nero a metà 3. E proprio sul suo personaggio, sempre stando alle dichiarazioni riportate sul settimanale, ha anticipato:

“Cantabella è cresciuto e da agente semplice vuole fare carriera. Un po’ come è capitato a me. Sono entrato in punta di piedi in questo ambiente e sto maturando. Il 2022 è un anno d’oro per me è devo questo successo a Claudio Amendola. Sono su Rai1 nella terza stagione della fiction e stiamo facendo ascolti record.”

Anticipazioni Nero a metà 3, penultima puntata: chi ha ucciso Clara? Malik ha un sospetto…

Domani 2 maggio in prima serata su Rai1 andrà in onda la penultima puntata della fiction poliziesca con protagonista l’ispettore Carlo Guerrieri. La scorsa puntata si è conclusa con lo scioccante ritrovamento del corpo senza vita di Clara e, dopo il dolore iniziale delle figlie Alba e Alice, mentre dalle anticipazioni si apprende che è tempo di indagare su chi l’ha uccisa e perché. Proseguiranno le indagini, quindi, il vice ispettore concentrerà i suoi sospetti su Federico. Nel frattempo anche Bragadin sarà profondamente toccato dalla tragica morte di un giovane…