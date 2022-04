Nero a metà 3, anticipazioni prossima puntata: Malik ha un sospetto, Federico…

Anticipazioni penultima puntata: Malik ha un terribile sospetto su Federico, c’entra con la morte di Clara?

Dovranno fare i conti con una terribile realtà Carlo Guerrieri e la figlia Alba nella puntata del 2 maggio della fiction Nero a metà 3. Nel penultimo appuntamento della serie tv in sei puntate coproduzione Rai Fiction e Cattleya, andranno in onda due nuovi episodi intitolati “Colpevoli omissioni” e “Ah, l’amore, l’amore”. La figlia di Guerrieri, insieme a Federico e alla sorella Alice, arriverà sul luogo in cui è stato trovato il corpo senza vita della madre. A qual punto però Soprani avrà un terribile sospetto che riguarderà proprio Federico: È immischiato nella morte di Clara? Turbato da quel presentimento che non riesce ad allontanare, e spinto anche dalla gelosia, il vice ispettore deciderà di seguire l’istinto e indagare contro il collega.



Nero a metà 3, anticipazioni quinta puntata: un nuovo caso mette in crisi Bragadin

Intanto, mentre Malik Soprani non perderà d’occhio Federico e si confronterà con Carlo, che nella scorsa puntata ha avuto un sospetto, in commissariato arriverà un ragazzo per sporgere denuncia, nella nuova puntata della fiction di Rai. Sarà Bragadin a soccorrere il giovane che morirà tra le sue braccia, prima della denuncia. Il ragazzo sembrerà subito essere stato vittima di un terribile pestaggio sul quale indagherà la squadra di Carlo Guerrieri. Il caso finirà per toccare profondamente Bragadin, il primo a soccorrere la vittima. Chi ci sarà dietro questo nuovo caso di omicidio? Le indagini solleveranno il velo su una realtà inaspettata e sconcertante.

Spoiler nuova puntata: Ottavia trova la pista giusta, Pugliani è in trappola

Intanto nella 5^ puntata di Nero a metà 3 le indagini sul cadavere del complice di Pugliani, porteranno la squadra di Guerrieri a una misteriosa cassetta di sicurezza. L’ispettore, dopo aver scoperto che Suleyman aveva una figlia, metterà Ottavia sulle sue tracce. Ogni sforzo della squadra però sembrerà vano e tutte le piste sembreranno portare a compiere soltanto una serie di buchi nell’acqua. La svolta ci sarà quando un ragazzino lascerà uno strano oggetto sullo scooter, questo porterà Spartaco e Ottavia a scoprire che Pugliani usa i bambini per il trasporto di droga. L’appuntamento perciò con i misteri e gli intrighi della terza stagione della fiction con protagonista Claudio Amendola è per lunedì prossimo alle 21.25 su Rai1.