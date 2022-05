Isola dei Famosi anticipazioni: resa dei conti tra Mercedesz ed Edoardo?

Anticipazioni L’Isola dei Famosi: stasera il faccia a faccia tra i due naufraghi?

Stasera andrà in onda una nuovissima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi, e ne succederanno davvero di tutti i colori. Intanto la puntata con tutta probabilità inizierà con mettere a confronto i naufraghi che hanno discusso molto animatamente in questi giorni. Tra questi ci sono anche Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger. Proprio quest’ultima è stata accusata dal concorrente romano di aver finto un interesse nei suoi confronti solo per andare avanti il più possibile nel gioco. E stasera probabilmente la conduttrice vorrà mettere l’uno di fronte all’altra, nella speranza che si chiariscano.

Guendalina Tavassi contro tutti: stasera la naufraga si toglierà qualche sassolino dalle scarpe?

Un’altra naufraga che in questi giorni all’Isola dei Famosi ha mostrato una certa insofferenza è stata senza ombra di dubbio la sorella di Edoardo Tavassi. Difatti la naufraga ha litigato in questi ultimi giorni dapprima con Mercedesz Henger e successivamente con suo fratello, il quale c’è rimasto molto male per alcuni suoi giudizi. Probabilmente stasera la conduttrice del reality show adventure di Canale 5 metterà i tre naufraghi a confronto. Si segnala inoltre che sempre la sorella di Edoardo ha anche fatto delle clamorose insinuazioni su Estefania e Gennaro. Difatti la concorrente ha visto i due molto complici in questi giorni, tanto da arrivare ad insinuare che possa presto nascere qualcosa di più di una semplice amicizia. E stasera è probabile che la conduttrice chiederà alla naufraga di esporre la sua opinione anche ai diretti interessati.

Isola dei Famosi, due naufraghi in nomination: stasera chi abbandonerà la Palapa?

Lunedì scorso sono poi finiti in nomination Mercedesz Henger e Nicolas Vaporidis. E ovviamente stasera Ilary Blasi rivelerà chi tra i due dovrà abbandonare la Palapa per approdare sulla Playa Sgamadissima. In base ai sondaggi sembra che a rischiare maggiormente l’eliminazione sia la giovane figlia di Eva Henger, la quale si è molto arrabbiata con i naufraghi. Andrà davvero così? Chissà, anche perchè nel reality show le sorprese sono dietro l’angolo, come d’altronde ha sempre detto la padrona di casa. Appuntamento quindi a stasera su Canale 5 alle 21.40 circa con una nuova elettrizzante puntata del reality.