Nicolas Vaporidis contro Laura Maddaloni: “Mi ha lanciato un’accusa orrenda”

La moglie di Clemente Russo si sfoga: “Sono cose che vanno al di là del gioco e fanno male”

Non sono mancati momenti di tensione questa sera nel reality basato sulla sopravvivenza, e Nicolas Vaporidis dopo essersi scontrato con Edoardo e Guendalina Tavassi ha discusso anche con Laura Maddaloni. Quest’ultima è stata abbastanza furiosa con l’attore: “E’ stato appena incoerente, dice di non usare parole forti, se mangio e bevo sono poco sportiva, mi sono girata che erano d’accordo”. La judoka ha continuato il suo sfogo: “Quello che mi dispiace che ogni cosa mi accusa di essere poco sportiva, sono cose che vanno al di là del gioco e fanno male, a una donna mamma di tre bimbe che ha dimostrato tante cose belle, tu non mi conosci, perchè offenderci così”.

L’attore smaschera Laura Maddaloni nella nuova puntata: “Hai anche mentito”

I telespettatori de L’Isola dei Famosi nella nuova puntata hanno visto tramite una clip la lite che c’è stata tra due concorrenti. Nicolas Vaporidis che in questi giorni ha perso le staffe, si è scagliato contro la moglie di Clemente Russo: “E’ una persona disposta a tutto, propone strategie scorrette. Sei peggio di tuo marito”, mentre la judoka si è difesa con queste parole: “Non riesci a fare Raz Degan come ti eri programmato, sei un bugiardo, vi stimo siete forti e vi voto, ridicolo. Stai venendo a galla grazie a me e mio marito, vorrei tanto capire cosa hai tu di uomo. Una donna forte lo diventa perchè è abituata a questi attacchi e critiche”. Questa sera l’attore quando Ilary Blasi le ha chiesto: “Sei stato definito bugiardo, però anche tu hai detto sei peggio di tuo marito, cosa volevi intendere?”, ha risposto: “E’ nata la discussione dopo che lei mi ha detto delle cose orribili, accuse su cui sorvolo e a un uomo non puoi fare…è un’accusa orrenda, hai anche mentito, la prima doveva essere lei a dire non si ci deve mettere d’accordo che vede che pareggiamo per una ricompensa cibo”. La judoka ha affermato: “Non lo so, era appena andato via Clemente, io stavo sulla zattera, perchè mi accusi?”. L’attore ha continuato a lamentarsi: “Sono quelle cose confusionarie che si dicono mentre cambiamo microfoni e vestiti, condividere il cibo lo vogliamo fare tutti quanti, siamo disperati, mi aspettavo che lei fosse la prima”. A dire la sua ci ha pensato Vladimir Luxuria: “Credo che se anche fosse finita in parità penso che ci sarebbero stati dei tempi supplementari, una squadra doveva vincere”.

Isola, Ilary Blasi si complimenta con la judoka: “Sei una grande giocatrice”

Dopo aver perso il televoto, Laura Maddaloni ha dato il bacio di giuda a Roger affermando: “Nicolas mi ha detto ti va di mangiare tutti insieme, lui è sceso dalla montagna e gli ho detto per me va bene, mi ha detto per me no e mi ha dato la motivazione”. Prima di approdare a Playa Sgamada, la naufraga è stata elogiata dalla conduttrice: “Sei una grande giocatrice di reality complimenti”.