Oggi è un altro giorno, racconto choc di Carla Signoris: “Stavo con un ricercato”

Scritto da Liliana Morreale , il Maggio 17, 2022 , in Personaggi Tv

Carla Signoris spiazza Serena Bortone con il suo racconto inedito: “Ho frequentato un ricercato”

La moglie di Maurizio Crozza è nota per essere una bravissima attrice, di recente tra l’altro è stata tra i protagonisti della fiction di Rai1 Studio Battaglia. Inoltre, è stata tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno dove oltre a ripercorrere la sua carriera ha anche rivelato una storia scioccante che le è successo molti anni fa quando appena 18enne decise di andare in America con un’amica e lì è stata protagonista di un pericoloso episodio avendo lei frequentato un ricercato che è stato arrestato proprio in sua presenza. L’attrice ha raccontato:

“Una sera eravamo in Colorado, conoscemmo delle persone: improvvisamente arrivò un’auto della polizia a serene spiegate, i poliziotti arrivarono a sirene spiegate presero il ragazzo che parlava con me amabilmente, gli misero il manganello fra le braccia, lo caricarono in macchina e lo portarono via.”

Oggi è un altro giorno, l’attrice svela il rapporto con il marito (Maurizio Crozza): “Conosciuti al liceo”

Clara Signoris e Maurizio Crozza stanno insieme da più di trent’anni ed hanno due figli Giovanni e Pietro. Nel salotto di Serena Bortone l’attrice ha raccontato la sua storia d’amore partendo da come si sono conosciuti:

“Ci siamo conosciuti al liceo ma non è stato amore a prima vista, perché ero troppo perfettina e un po’ noisetta poi però sono diventata una ‘fricchetto’ e…Adesso ci conosciamo da 40 anni ed è ancora tutto in divenire.”

E sui figli ha invece aggiunto che vogliono seguire le orme dei genitori, fare uno l’attore e l’altro regista e che hanno il doppio cognome Crozza-Signoris.

L’attrice ricorda Raffaella Carrà nel talk di Serena Bortone: “Fantastica e magnifica”

Infine prima di concludere la chiacchierata ad Oggi è un altro giorno, Carla Signoris, dopo essersi definita femminista e che tutti, soprattutto gli uomini dovrebbero essere, ha voluto ricordare Raffaella Carrà, scomparsa l’anno scorso: “Lei era una persona fantastica, meravigliosa, alla mano. Il rapporto fra noi è stato molto bello. Mi telefonava quando mi nascevano i figli, ci sentivamo ogni tanto. La notizia della sua morte mi ha colpito parecchio, Raffaella sapeva farsi voler bene.” Anche nella puntata di oggi è stata assente Jessica Morlacchi.