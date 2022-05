Jessica Morlacchi perché non c’è a Oggi è un altro giorno? La sua verità

Oggi è un altro giorno, Jessica Morlacchi rompe il silenzio sulla sua assenza: “Bruttissimo mal di gola”

Nella puntata di oggi del talk di Serena Bortone in molti hanno notato l’assenza della cantante, presenza fissa del programma che spesso si esibisce negli omaggi musicali con i vari ospiti. In molti, soprattutto sui social, si sono chiesti i motivi della assenza ed in queste ore la cantante ha rotto il silenzio sul perché non c’è con delle Instagram storie:

“Amici mie, sono a casa con un bruttissimo mal di gola che mi ha impedito di essere con la mia famiglia televisiva stupenda…Per fortuna sono negativa. Quindi non è Covid (per fortuna). In queste ore rimetto a posto la gola e torno alla grande. Grazie davvero per tutto l’affetto, i messaggi. La vostra dolcezza non ha confini.”

La cantante sull’elogio di Sbrina Ferilli nel talk di Serena Bortone: “Sono rimasta senza parole”

Nella puntata di Oggi è un altro giorno è stata sopite anche Sabrina Ferilli che ha fatto una rivelazione sul rapporto con Maria De Filippi. L’attrice romana, però, tra le altre cose ha mandato un abbraccio alla cantante e l’ha elogiata sia dal punto di vista umano, l’ha definita una ragazza deliziosa, che da quello artistico dicendo che ovviamente se si fosse esibita non avrebbe sfigurato. Ebbene Jessica Morlacchi si è detta commossa e senza parole per i complimenti. Sempre attraverso il suo profilo Instragram l’ha ringraziata:

“Vi dico solo che mia mamma si è commossa…io sono rimasta senza parole perché non me lo aspettavo proprio. Sabrina, per me sei un esempio unico. Persona estremamente umana, talento e bellezza. Ti ringrazio con tutto il mio cuore per avermi salutata. Mi hai fatto un grande regalo.”

Jessica Morlacchi assente ad Oggi è un altro giorno: quando ritorna nel talk di Rai1

Dunque la cantante è assente nel programma di Serena Bortone non perché ha il Covid, per sua fortuna, ma perché ha un brutto mal di gola che quando sarà completamente passato le consentirà di ritornare nel talk di Rai1 si spera il presto possibile, magari anche nella puntata di domani. Del resto la cantante già in passato è rimasta isolata per via di un contatto con un positivo.