Orietta Berti-Sandra Milo-Mara Maionchi scatenate: al via Quelle brave ragazze

Quelle brave ragazze dal 19 maggio su Sky Uno. Mara Maionchi: “E’ stata una mia idea”

Appuntamento da non perdere giovedì 19 maggio in prima serata su Sky Uno: inizia una trasmissione on the road con tre pezzi da novanta e cioè Orietta Berti, Sandra Milo e Mara Maionchi. Le tre star di casa nostra andranno in giro per la Spagna: Madrid, Siviglia, Granada, Valencia. Si concederanno un bella vacanza calandosi negli usi e costumi del paese iberico. Si sposteranno a bordo di un furgoncino guidato da loro autista tuttofare Alessandro Livi. In ogni tappa del viaggio dovranno compiere delle missioni e sottoporsi ad alcune prove speciali. Il tutto sarà documentato, oltre che dalle telecamere di Sky, dai loro selfie. Confessa Mara Maionchi al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni:

“L’idea nasce da me. Avevo la curiosità di fare un viaggio con delle amiche della mia età che stimo molto”.

Orietta Berti confessa: “Sono felicissima perché non ho mai fatto un viaggio da sola”

Per le tre protagoniste di Quelle brave ragazze non è stato semplice preparare le valigie anche perché hanno scoperto la meta del viaggio solo quando sono arrivate in aeroporto. Sandra Milo ha portato tante paia di scarpe con sè anche se poi ama indossare sempre le stesse. Orietta Berti ha portato con sè tanti accessori e anche i vestiti da sera per fare i collegamenti con Fabio Fazio la domenica sera. Confessa la cantante:

“Io non ho mai fatto un viaggio da sola. C’era sempre qualcuno da cui prendevo ordini sulla tabella di marcia da seguire”.

In Spagna, invece, l’usignolo di Cavriago ha fatto sempre di testa sua.

Sandra Milo entusiasta per Quelle brave ragazze: “All’inizio ero un po’ preoccupata”

Tra le star del programma di Sky si è creato un bel clima. Dice Sandra Milo: “All’inizio ero un po’ preoccupata perché siamo tre protagoniste. C’era il rischio che qualcuna potesse rimanere nell’ombra”. Invece, a quanto pare, la musa di Fellini, Orietta Berti e Mara Maionchi sono andate d’amore e d’accordo. Non resta che vedere la prima puntata del programma di Sky Uno per scoprire cosa hanno combinato in Spagna: le risate sono assicurate!