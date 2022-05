Oroscopo Ada Alberti estate 2022: previsioni dall’11 maggio in poi, Mattino 5

Scritto da Simona Tranquilli , il Maggio 10, 2022 , in Oroscopo Tag: Mattino 5

Previsioni dell’estate svelate oggi: amore, lavoro e salute dei dodici segni zodiacali

Dopo il weekend della festa della mamma e aver saltato il solito appuntamento del lunedì, l’astrologa di Canale5 è tornata a Mattino 5 oggi per svelare le previsioni dell’estate 2022. Ecco cosa dicono le stelle sull’amore, il lavoro e la salute dei primi quattro segni.

ARIETE: il segno potrà riscattarsi nei prossimi mesi e ottenere quello che vuole, dovrà però fare attenzione a non strafare.

TORO: il segno potrà godere finalmente di quello che ha ottenuto in questi mesi e migliorare la propria posizione, oltre che prendersi cura della propria persona.

GEMELLI: saranno favorite le pubbliche relazioni, i nuovi incontri questa estate saranno importanti per migliorare la situazione professionale e forse trovare l’amore.

CANCRO: finalmente il segno raccoglierà i frutti del lavoro svolto e arriverà il successo professionale per chi ha faticato in questi mesi, dovrà però fare attenzione alle finanze.



Oroscopo dall’11 maggio in poi: previsioni astrologiche dell’estate svelate a Mattino Cinque

Le previsioni svelate da Ada Alberti, proseguono con i successivi quattro segni zodiacali. Ecco cosa accadrà nei prossimi mesi secondo quanto riportato a Mattino Cinque News.

LEONE: il segno potrà guardare nuovi orizzonti e incontrare persone diverse dal solito, in questo modo potrà ottenere molto nel lavoro e in amore.

VERGINE: nei prossimi mesi potrebbe arrivare un nuovo incarico, il segno però dovrà fare attenzione a vecchie questioni legali.

BILANCIA: l’amore sarà in primo piano questa estate, bene convivenze e matrimonio. Chi è in coppia potrà però trasgredire e non mancherà un pizzico di gelosia.

SCORPIONE: arriveranno nuovi incarichi nei prossimi mesi e il segno dovrà fare attenzione agli azzardi.

Ada Alberti, previsioni complete dell’estate: cosa accadrà agli ultimi quattro segni dello zodiaco

Le previsioni a Mattino 5 con l’oroscopo dall’11 maggio in poi svelano quanto segue sugli ultimi quattro segni.

SAGITTARIO: bene l’amore per il segno che potrà dar sfogo alla propria creatività questa estate.

CAPRICORNO: i prossimi mesi saranno importanti per chi investe, ma bisognerà prestare attenzione in casa e in famiglia.

ACQUARIO: questa estate arriveranno nuovi incarichi e saranno favoriti viaggi e trasferimenti.

PESCI: bene i prossimi mesi per il segno che potrà espandersi e guadagnare.