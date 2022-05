Oroscopo Ada Alberti del weekend, 7-8 maggio: le previsioni segno per segno

Ada Alberti del fine settimana: cosa dicono le sue previsioni dei primi segni

Sul finire della trasmissione Pomeriggio Cinque la conduttrice Barbara d’Urso ha dato la linea all’astrologa di Canale5 per le sue previsioni del fine settimana partendo, come di consueto, dai primi quattro segni dello zodiaco:

ARIETE: weekend da trascorrere con gli amici più cari, anche con i parenti, ma sempre meglio durante la giornata di domenica.

TORO: sarà davvero un weekend festoso. Potranno contare su vivacità e soprattutto fortuna.

GEMELLI: saranno più rivolti all’amore, ma spenderanno un po’ troppo denaro. Bene l’amore nella giornata di domenica.

CANCRO: i nati sotto questo segno devono accettare inviti mondani, è arrivato il momento giusto. Potrebbe essere un fine settimana davvero magico e importante.

Oroscopo del 7-8 maggio degli altri segni: le previsioni per amore e lavoro

Si prosegue con i successivi quattro segni dello zodiaco secondo l’oroscopo di Ada Alberti senza mai dimenticare che è già stato svelato l’oroscopo della settimana:

LEONE: la Luna traverserà il loro segno durante la giornata di domenica. Venere offre tanto amore e anche tanti flirt.

VERGINE: devono cercare di socializzare e di stare un po’ di più con il partner e scrutare un po’ di più nel loro cuore.

BILANCIA: dice l’astrologa che ci sono amori e trasgressioni tutti da vivere in questo fine settimana.

SCORPIONE: riceveranno delle notizie entusiasmanti; ma un pochino meno la domenica, sono avvertiti.

Previsioni del weekend, quali segni sono i più fortunati? Lo svela Ada Alberti

Infine gli ultimi segni dello zodiaco secondo Ada Alberti e le previsioni del weekend (sabato 7 e domenica 8 maggio):

SAGITTARIO: finalmente chi è nato sotto questo segno zodiacale si riprende la domenica, che sarà tutta rivolta alla passione amorosa.

CAPRICORNO: attenzione a non litigare con il partner, che forse metterà il muso per delle questioni famigliari, forse per delle spese esagerate.

ACQUARIO: i nati sotto questo segno zodiacale si divertiranno e uniranno l’utile al dilettevole. Lavoreranno anche tanto, purtroppo.

PESCI: ci sono delle novità molto interessanti per i nati sotto questo segno. Attenzione, però, come dice giustamente l’astrologa, a non polemizzare soprattutto in ambito famigliare.