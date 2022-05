Oroscopo della settimana Paolo Fox: previsioni dal 16 al 22 maggio

Scritto da Emanuele Fiocca , il Maggio 14, 2022 , in Oroscopo

Paolo Fox, zodiaco settimanale: ecco le previsioni astrologiche dei primi quattro segni

Si è chiusa un’altra settimana perciò, sfogliando l’ultimo numero di DiPiùTV, riportiamo alcune anticipazioni sulla situazione astrale dei dodici segni dal 16 al 22 maggio 2022, con l’oroscopo dell’astrologo più famoso e seguito in Italia iniziando, in questo paragrafo, dai primi quattro segni e proseguendo, nei successivi paragrafi, con i rimanenti otto.

ARIETE: nel lavoro sono previste novità dopo un inizio d’anno che è stato un po’ pesante, mentre per i sentimenti è in arrivo una fase interessante;

TORO: vista la tanta dedizione nel lavoro, ci si aspetta un premio ora; per i single è il momento di cambiare orizzonti e ambiente;

GEMELLI: nella professione sono in arrivo novità per chi lavora in proprio, mentre i single devono cambiare qualcosa nel loro modo di fare;

CANCRO: nella professione non è il momento di fare i preziosi, mentre per l’amore la condizione generale è un po’ disturbata in questo periodo.

Oroscopo 16-22 maggio: le previsioni settimanali di altri quattro segni dello zodiaco

Passiamo, ora, al secondo gruppo di segni, dei quali vediamo di seguito le indicazioni date da Paolo Fox per i prossimi sette giorni.

LEONE: nel lavoro bisogna ritrovare la combattività, mentre a livello sentimentale, se c’è un amore da vivere, è importante non fermarsi adesso;

VERGINE: si è molto presi dal lavoro e questo potrebbe pesare sull’amore; i single, invece, devono puntare molto su questa settimana perchè è previsto un momento di forza;

BILANCIA: sentimenti sotto pressione in questo periodo; nel lavoro è invece previsto l’arrivo di un accordo;

SCORPIONE: nella vita di coppia bisogna eliminare riserve sui rapporti in casa; nel lavoro è invece giunto il momento di fare qualche richiesta.

Paolo Fox e gli astri della prossima settimana: ecco le previsioni degli ultimi segni

Concludiamo con L’OROSCOPO settimanale da lunedì 16 a domenica 22 maggio 2022 del terzo ed ultimo gruppo di segni dello zodiaco, ripreso sempre dalla fonte menzionata all’inizio dell’articolo.

SAGITTARIO: periodo di buone notizie per le coppie che vogliono diventare genitori, mentre per il lavoro e lo studio sta per aprirsi un periodo interessante che durerà tre mesi;

CAPRICORNO: quella di giovedì sarà una giornata importante per definire meglio l’organizzazione della coppia; nel lavoro, invece, ci si rimette in gioco;

ACQUARIO: grazie a Venere in questo periodo è possibile recuperare l’amore; nel lavoro, invece, si può accomodare una situazione;

PESCI: i pianeti portano vitalità alla vita professionale, mentre per la vita di coppia quella che sta per iniziare sarà una settimana vigorosa.