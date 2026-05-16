Verissimo, Mara Maionchi: “Sono stata un anno in ospedale, mi davano per spacciata”

Mara Maionchi è stata un anno ricoverata in ospedale per la poliomielite

Silvia Toffanin ha avuto modo di intervistare oggi a Verissimo pure la Maionchi, che si è raccontata a 360 gradi. E ad un certo punto la conduttrice Mediaset ha rivelato di essere venuta a conoscenza che è stata un anno intero in ospedale da bambina. L’ospite ha quindi confermato, non facendo mistero che la davano per spacciata:

“Sono stata ricoverata un anno in ospedale perchè a Rimini, dove eravamo sfollati perchè c’era la guerra, un giorno dopo tre giorni di febbre molto alta mi sono alzata e non camminavo…All’ospedale mi diagnosticarono la poliomielite…Sono stata in ospedale nove mesi…Mi avevano dato per spacciata, poi un giorno ho mosso una mano…E’ venuto un dottore e ho mosso un piede dandoglielo in faccia, però è rimasto contento perchè c’erano possibilità di guarigione…”

E infatti è guarita senza avere conseguenze. Motivo per cui non ha fatto mistero di essere stata assai fortunata in quella circostanza: “Sono stata fortunata…C’è forse un destino strano…Io credo ci sia un destino…”

Verissimo, l’ospite parla del suo percorso per arrivare a lavorare nel mondo della discografia

Successivamente Silvia Toffanin ha chiesto a Mara Maionchi cosa sognava di fare da ragazza. E l’ospite ha subito dichiarato che il suo sogno più grande era quello di lavorare e trasferirsi a Milano:

“Mia sorella si è trasferita a Milano con il marito e io ho avuto il permesso dai miei genitori di seguirli…E lì sono stata tanti anni iniziando a lavorare con effetti un po’ bruttini…Ho iniziato dal basso, facevo la stenodattilografa…Si inizia dal basso, però mi sono tanto divertita…”

La Maionchi ha poi raccontato che un giorno ha trovato un annuncio di lavoro sul giornale che cercavano una segretaria per un ufficio stampa. E lì c’è stata la svolta: “Lì ho cominciato la mia carriera nella discografia…” La Toffanin, che poco prima ha intervistato Arisa, le ha chiesto se è stato difficile. Quest’ultima ha però confessato di non aver avuto particolari difficoltà: “Non ho avuto difficoltà, ero sempre pronta a lavorare, a fare…Mi piaceva, mi divertiva…”

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Il ricordo dell’ospite su Ornella Vanoni

Mara Maionchi ha poi confessato a Silvia Toffanin a Verissimo di aver iniziato a muovere i primi passi nella discografia al fianco di Ornella Vanoni:

“Ho cominciato a lavorare con lei, mi faceva ridere perchè era pigrissima…Non voleva mai fare niente…Dovevo tutte le volte sgridarla…Nel 1967 è andata per la prima volta a Sanremo con la Musica è finita e diceva di non ricordarsi il testo…Una palla mortale, allora gliel’ho scritto sulla mano…Poi ha cantato senza leggere…”

La presentatrice del programma di Canale 5 le ha quindi chiesto se è vero che a volte le regalava dei vestiti. La Maionchi ha risposto affermativamente: “Si, quando li smetteva li mettevo io…Erano bellissimi, li metteva una volta e poi li buttava…Aveva vestiti bellissimi…E’ stato il periodo più elegante della mia vita…”