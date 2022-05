Oroscopo del giorno e domani, Paolo Fox: le previsioni del 15-16 maggio

Scritto da Denis Bocca , il Maggio 15, 2022 , in Oroscopo

Paolo Fox svela cosa dicono le stelle del giorno e di domani

Stando al suo Stellare, ecco l’oroscopo del 15-16 maggio tenendo conto della sfera sentimentale, professionale e della fortuna negli incontri:

ARIETE: potranno cercare la persona giusta. Risultati ottimi per i progetti a lunga scadenza. Domani potranno permettersi di fare ciò che vogliono. Grande fermento sul lavoro.

TORO: dovranno mantenere tutto sotto controllo. Lavoro? Meglio rimandare tutto alla settimana prossima. Domani qualche problema nei nuovi rapporti. Emozioni interessanti.

GEMELLI: non si registrano tensioni. Diventa molto più facile sul lavoro. Domani nasceranno nuovi legami. Cautela nei viaggi e negli spostamenti.

CANCRO: Luna regala una sensibilità migliore. Cambiamenti in meglio sul lavoro. Domani amore critico. Attenzione all’imbarazzo sul lavoro.

Oroscopo del 15-16 maggio: inizia una nuova settimana all’insegna delle sue previsioni

Senza dimenticare l’oroscopo della settimana, ora vediamo le previsioni di Paolo Fox per il secondo gruppo di segni zodiacali:

LEONE: nervosismo da tenere sotto controllo. Giorno da vivere con prudenza. Domani sottoposto a stress. Hanno le carte in regola per vincere la loro battaglia.

VERGINE: Luna in aspetto positivo. Molti vogliono iniziare un nuovo percorso. Domani importante per l’amore. Molte soddisfazioni per chi ha un lavoro creativo.

BILANCIA: cautela nei rapporti con gli altri. Non devono scegliere obiettivi impossibili. Domani dovranno fare una scelta sentimentale. Preoccupazione per le entrate di denaro.

SCORPIONE: potranno riavvicinarsi a una persona dopo tanto tempo. Non devono fare azzardi sul lavoro. Domani incontri favoriti. Le proposte vanno prese con le pinze.

Le previsioni oggi e domani, quali segni sono più fortunati? Bene la Luna per Capricorno

Infine gli ultimi segni dello zodiaco secondo l’oroscopo del giorno e domani:

SAGITTARIO: si riconcilieranno con l’amore. Le soluzioni arrivano, finalmente. Domani piccoli screzi in amore. Periodo professionale interessante.

CAPRICORNO: Luna positiva. Meglio agire con calma se c’è qualche discussione alle porte. Domani attenzione alle coppie che hanno avuto di recente dei problemi. Sul lavoro meglio non chiedere troppo.

ACQUARIO: la Luna non sarà così brillante, ma la loro ascesa sul lavoro non si potrà fermare. Domani tanto stress in amore. Situazioni professionali che promettono bene.

PESCI: le discussioni non faranno bene. Devono valutare un cambio di squadra sul lavoro. Domani avverrà un miracolo in amore. Cautela nei rapporti professionali.