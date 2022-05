Oroscopo del giorno e domani, Paolo Fox: le previsioni del 30-31 maggio

L’oroscopo segno per segno secondo Paolo Fox: cosa dicono le stelle

Cosa dicono le stelle per quanto riguarda le previsioni del giorno e domani? Scopriamolo con quelle tratte dal suo Stellare:

ARIETE: amori importanti da vivere. Premiate le nuove iniziative. Domani saranno affascinanti e seducenti. Nascono con il piede giusto le nuove collaborazioni.

TORO: grande forza delle emozioni, tutte da vivere. Importante togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Domani possono recuperare terreno in amore. Giornata che promette piuttosto bene.

GEMELLI: pianeti favorevoli. Tanti progetti li vedranno maturare. Domani grande voglia di divertirsi. Bene il lavoro.

CANCRO: sentiranno la necessità di parlare di amore. Le stelle sono dalla loro parte. Domani carenza affettiva. Possono fare le loro richieste sul lavoro.

Paolo Fox, previsioni amore-lavoro-fortuna: pianeti favorevoli per il Leone

Continuamo a scoprire l’oroscopo di Paolo Fox per quanto riguarda gli altri quattro segni dello zodiaco, senza dimenticare le previsioni di inizio estate:

LEONE: Sole, Venere e Giove favorevoli. Grande periodo creativo. Domani molte stelle favorevoli. Inizia periodo molto positivo.

VERGINE: Venere favorevole. Potranno perdere le staffe sul lavoro. Domai piccole ansie da affrontare. Non devono rinunciare a un buon progetto in arrivo.

BILANCIA: Luna e Sole favorevoli. Hanno tanta forza da sfruttare. Domani Sole e Luna favorevoli ancora una volta, e infatti possono recuperare una buona stabilità.

SCORPIONE: ci vuole cautela nelle relazioni. Meglio staccare la spina per un po’. Domani saranno molto agitati in amore. Non devono prendersela troppo sul lavoro.

Le previsioni del 30-31 maggio degli ultimi segni dello zodiaco

Infine Paolo Fox ha svelato l’oroscopo del 30-31 maggio per gli ultimi segni:

SAGITTARIO: buone condizioni sentimentali. Devono fare tutto con molta calma. Domani opposizione della Luna che continua. Meglio non esprimere le loro idee in questo periodo.

CAPRICORNO: momento importante per la sfera sentimentale. Devono tenere gli occhi bene aperti sul lavoro. Domani favorite le coppie forti e fiduciose. Vogliono andare altrove.

ACQUARIO: finalmente un po’ di serenità per il loro povero cuore. Energie in più da sfruttare sul lavoro. Domani favoriti i matrimoni. Arriva una notizia positiva che riguarda il lavoro.

PESCI: si troverà il giusto accordo. Qualcosa non va per il verso giusto sul lavoro. Domani sembrerà che tutto sia contro di loro, ma non è così. Devono solo mettere in chiaro alcune cose.